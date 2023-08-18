國內唯一未編修縣志的雲林 將以耆老巡迴座談廣徵史料
雲林縣政府攜手產官學界和地方文史界，共同著手編撰第一部《雲林縣志》，為建構各地區重要參考文獻，從111年啟動編纂預計115年完成，記載雲林開拓下迄112年的地理、政治、經濟、社會、教育、宗教、文化等發展沿革，其中不可或缺的耆老講述，因此將巡迴各鄉鎮舉辦20場耆老座談會，為縣志編纂邁出新里程。
雲林縣府文觀處指出，《雲林縣志》規畫共分為沿革志、地理志、政事志、經濟志、教育志、社會志、宗教志、文化志、人物志等9大類，預計每篇20萬字，合計11卷34篇，這次修志由44位國內專家學者與地方文史菁英組成撰稿團隊，在總編纂吳學明帶領下，以嚴謹的學術規範，合力完成雲林縣史上首次修志任務，為雲林的變遷留下詳實歷史記錄。
雲林縣長張麗善表示，雲林在政治、社會、經濟、文化等領域人才輩出，經由縣志的編撰記錄這些對雲林有重要貢獻的人物，發掘蒐集更多在地人物事蹟，為讓史料更加完整詳實，將舉辦20鄉鎮市耆老巡迴座談會，透過與地方耆老交流過程，分享更多生活經驗與故事，甚或珍藏照片史料，對收錄縣志的人物史料提供建議，這對雲林歷史保存有所貢獻。
文觀處長陳璧君也說，《雲林縣志》編撰是雲林的大事，縣府集結眾力包括23局處、20鄉鎮市公所、民間社團攜手參與蒐集素材，期待全民合作下順利完成這項重大的編纂工程，為全台唯一尚未編修縣志的雲林，完成台灣歷史最後一塊拼圖。
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