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雲林登革熱爆增15例確診 全縣6鄉鎮有確診病例

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局提醒民眾加強戶內外積水容器清除。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局提醒民眾加強戶內外積水容器清除。圖／雲林縣政府提供

雲林縣本土登革熱疫情持續延燒，疾管署副署長羅一鈞二度南下雲林視察，仍止不住疫情，今天新增15例確定病例，全縣累計確診216例，全縣20鄉鎮市已有6鄉鎮市出現病例。

雲林縣今天新增15例確定病例（古坑鄉東和村1例、荷苞村5例、水碓村5例、朝陽村1例、西平村1例、斗六市梅林里1例及重光里1例），昨天古坑樟湖村1例經疫調後修正為荷苞村。

目前全縣經疾管署確認確診已累計216例，全縣20鄉鎮市已有6鄉鎮市出現病例，包含古坑、斗六、虎尾、莿桐、台西、林內，又以古坑鄉189例最多，半數村落都有病例，其次斗六市21例，分布在14里。

衛生局提醒若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可的防蚊藥劑。

請民眾特別留意登革熱黃色警戒旗，旗幟上標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現本土登革熱確診病例時，即會將警戒旗插在鄰近顯眼處，提醒附近居民應嚴加防範，也請民眾多加留意，並加強戶內外積水容器清除。

雲林縣衛生局提醒民眾加強戶內外積水容器清除。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局提醒民眾加強戶內外積水容器清除。圖／雲林縣政府提供

登革熱 古坑 確診

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