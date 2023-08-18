雲林登革熱爆增15例確診 全縣6鄉鎮有確診病例
雲林縣本土登革熱疫情持續延燒，疾管署副署長羅一鈞二度南下雲林視察，仍止不住疫情，今天新增15例確定病例，全縣累計確診216例，全縣20鄉鎮市已有6鄉鎮市出現病例。
雲林縣今天新增15例確定病例（古坑鄉東和村1例、荷苞村5例、水碓村5例、朝陽村1例、西平村1例、斗六市梅林里1例及重光里1例），昨天古坑樟湖村1例經疫調後修正為荷苞村。
目前全縣經疾管署確認確診已累計216例，全縣20鄉鎮市已有6鄉鎮市出現病例，包含古坑、斗六、虎尾、莿桐、台西、林內，又以古坑鄉189例最多，半數村落都有病例，其次斗六市21例，分布在14里。
衛生局提醒若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可的防蚊藥劑。
請民眾特別留意登革熱黃色警戒旗，旗幟上標示「登革熱危險警戒區」字樣，當該區域出現本土登革熱確診病例時，即會將警戒旗插在鄰近顯眼處，提醒附近居民應嚴加防範，也請民眾多加留意，並加強戶內外積水容器清除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言