影／鬼月房市淡季建商不賣房辦藝術展 老戲院新榮戲院暫轉型

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，計畫興建電梯住宅大樓，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》，吸引大批觀眾。

「好療癒喔！」參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，可愛療癒系，是展場最大件藝術作品，觀眾紛紛拿手機拍照。嘉市文化局長盧怡君及多位議員到場祝福，寧芮潔以「MOI國王的森林城市」為主題，MOI（法文），是「我」的意思。MOI小女孩是藝術家童年象徵，從年幼的家與記憶中的故事"，串起創作的核心脈絡。

寧芮潔帶領承億團隊費時1個月，清空老戲院一樓堆置物品，改造成藝術空間，是寧芮潔參展以來，規模最大、展出作品最多的一次個展，有逾70件作品展出，寧芮潔分享創作歷程，介紹展品，讓觀眾暫時放空思緒，披上魔法的外衣，化身小精靈，跟著內心的神祕力量，進入寧芮潔的魔法世界！