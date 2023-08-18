影／鬼月房市淡季建商不賣房辦藝術展 老戲院新榮戲院暫轉型
嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，計畫興建電梯住宅大樓，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》，吸引大批觀眾。
「好療癒喔！」參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，可愛療癒系，是展場最大件藝術作品，觀眾紛紛拿手機拍照。嘉市文化局長盧怡君及多位議員到場祝福，寧芮潔以「MOI國王的森林城市」為主題，MOI（法文），是「我」的意思。MOI小女孩是藝術家童年象徵，從年幼的家與記憶中的故事"，串起創作的核心脈絡。
寧芮潔帶領承億團隊費時1個月，清空老戲院一樓堆置物品，改造成藝術空間，是寧芮潔參展以來，規模最大、展出作品最多的一次個展，有逾70件作品展出，寧芮潔分享創作歷程，介紹展品，讓觀眾暫時放空思緒，披上魔法的外衣，化身小精靈，跟著內心的神祕力量，進入寧芮潔的魔法世界！
承億藝術長黃韋維說，寧芮潔創作是嘉市久違的大型個人創作展，創作媒材多元豐富，充滿力量，地點在新榮戲院舊址，象徵新世代與歷史文化經濟融合。盧怡君開心說，寧芮潔創作展增加嘉市藝術能量。承億說，展期今起到10月15日止，每天上午10點到下午5點半，免費參觀，逢周日、週一休館，歡迎民眾觀賞。
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