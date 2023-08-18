快訊

長期和公司供應商、客戶亂搞男女關係…許姓前處長背景很硬？群創說話了

「折凹雨刷洩憤」遭起訴 美女主播簡立喆現身解釋：消息有誤

抽籤紅包來了！這檔網通股申購首日飆漲停 抽中現賺萬元

影／鬼月房市淡季建商不賣房辦藝術展 老戲院新榮戲院暫轉型

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，計畫興建電梯住宅大樓，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》，吸引大批觀眾。

「好療癒喔！」參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，可愛療癒系，是展場最大件藝術作品，觀眾紛紛拿手機拍照。嘉市文化局長盧怡君及多位議員到場祝福，寧芮潔以「MOI國王的森林城市」為主題，MOI（法文），是「我」的意思。MOI小女孩是藝術家童年象徵，從年幼的家與記憶中的故事"，串起創作的核心脈絡。

寧芮潔帶領承億團隊費時1個月，清空老戲院一樓堆置物品，改造成藝術空間，是寧芮潔參展以來，規模最大、展出作品最多的一次個展，有逾70件作品展出，寧芮潔分享創作歷程，介紹展品，讓觀眾暫時放空思緒，披上魔法的外衣，化身小精靈，跟著內心的神祕力量，進入寧芮潔的魔法世界！

承億藝術長黃韋維說，寧芮潔創作是嘉市久違的大型個人創作展，創作媒材多元豐富，充滿力量，地點在新榮戲院舊址，象徵新世代與歷史文化經濟融合。盧怡君開心說，寧芮潔創作展增加嘉市藝術能量。承億說，展期今起到10月15日止，每天上午10點到下午5點半，免費參觀，逢周日、週一休館，歡迎民眾觀賞。

嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
嘉義市老戲院新榮戲院熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，鬼月房市淡季，承億將戲院1樓轉型藝術空間，下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。記者魯永明／攝影
當代藝術家寧芮潔（左）參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，是展場最大件藝術作品， 與文化局長盧怡君（右） 開心合照。記者魯永明／攝影
當代藝術家寧芮潔（左）參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，是展場最大件藝術作品， 與文化局長盧怡君（右） 開心合照。記者魯永明／攝影

藝術家 藝術作品

延伸閱讀

最凶鬼月名不虛傳 民俗專家：把握天赦日行善種福田

他問「鬼月交屋該注意什麼？」 網友搞笑：貸款是否繳得出來

獨／以露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」

彰化人「恐怖」回憶！鬼月來體驗南天宮十八層地獄

相關新聞

影／鬼月房市淡季建商不賣房辦藝術展 老戲院新榮戲院暫轉型

嘉義市二輪片老戲院新榮戲院，2019年熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團，買下戲院及基地，計畫興建電梯住宅大樓，鬼...

中元普度「以功代金」 南市省下燒金紙錢捐款逾2500萬

南市推廣以功代金12年來，捐款逾2500萬全用於弱勢族群，中元節將屆，除持續號召轄內社區響應環保普度、以功代金，更首度推...

斗南這處堤防「被消失」 騎士遭突襲也驚見這一幕

雲林縣斗南鎮境內的大湖口溪沿岸，最近有不少民眾反映雜草叢生，不僅快看不見堤防岸際，部分區段的河面也幾乎被覆蓋，甚至出現樹...

台日韓特色舞蹈團合辦「歲時之秋」公演 26日台南登場

台南藝姿舞集攜手日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團在台共同舉辦「歲時之秋」公演。今天宣布劇場版26日晚間在歸仁文化中心演藝廳...

路口改善有感？南市1至5月機車事故死亡較去年同期下降

為提升機車用路安全環境，交通部自7月起啟動機車安全環境改善專案視導計畫，就機車事故防制重點、事故熱點改善狀況、機車停車管...

嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦