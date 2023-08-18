中元普度「以功代金」 南市省下燒金紙錢捐款逾2500萬

南市推廣以功代金12年來，捐款逾2500萬全用於弱勢族群，中元節將屆，除持續號召轄內社區響應環保普度、以功代金，更首度推出東區虎尾寮4處社區設紙錢集運箱、沿街收運紙錢的創新服務，讓便利性大大提升，呼籲市民多加配合；環保局日前邀請全市300座集合式社區、大樓參加說明會，擴大推廣社區低碳環保普渡作法。

環保局統計，每年中元都有超過2千個單位響應以功代金普渡減燒金，其中名揚四海、金三角大廈、耘非凡等多個社區更是以社區名義響應，為住戶結善緣積福德；在紙錢集中燒部分，每年均有上千個社區或住家參與，年集中量超過100噸。

市長黃偉哲表示，國人中元普渡紙錢用量占全年3分之1以上，短期間大量焚燒紙錢，可能造成濃煙、火災或交通事故等危害，邀請市民朋友作伙來紙錢減量「以功代金」，普渡活動象徵性準備紙錢，餘下的費用捐助公益助人，讓愛心及環境都向上提升，形成善的循環。

環保局從今年8月16日開始，每逢初一到初二、初十五到十六這4天，於東區虎尾寮社區自強里、富強里、南聖里及裕聖里等四里活動中心門口附近設置紙錢集運箱，還貼心區分金銀紙、壽金，除此之外，下午則派出「天府保全運鈔車」沿街收運紙錢，提供便利管道就是希望提高民眾響應，減少露天焚燒紙錢造成空氣汙染。

目前南市以功代金合作推廣社福夥伴包括北家扶、南家扶、創世、華山、美善、蘆葦、瑞復、德蘭、鴻佳、樂活、普力、大台南生命線等12家社福團體，中元期間均會派員至本市公立及部分私立納骨塔舉辦法會時或假日設攤推廣，請市民前往祭拜時可至納骨塔響應並取得功德狀，取代用紙錢祭祀。

也可以搜尋「台南以功代金」連結至台南市民俗官網，內有8家社福完成建置以功代金網頁可供選擇，便利線上響應；也可到7-11、全家、萊爾富、OK等四大便利超商的事務機操作捐款。