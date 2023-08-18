斗南這處堤防「被消失」 騎士遭突襲也驚見這一幕

雲林縣斗南鎮境內的大湖口溪沿岸，最近有不少民眾反映雜草叢生，不僅快看不見堤防岸際，部分區段的河面也幾乎被覆蓋，甚至出現樹木等，景象凌亂不堪，憂心再不清理恐影響通水、排水；鎮公所表示已通報權責單位，第5河川局指出每年固定派員清理，但因最近天氣不穩定，雜草生長速度快，將增加頻率清除。

大湖口溪屬於北港溪流域，流經古坑、斗六、斗南及大埤等鄉鎮，先前曾因多處區段通水斷面不足，每逢豪雨，溪水暴漲致災，第5河川局斥資11.8億元在去年底完成全線整治。

溪岸沿線的防汛道路是斗南、大埤等鄉鎮，通往虎尾、土庫等鄰近地區的主要道路，上、下班尖峰時段汽機車的車流量大，民眾今投訴指出，部分區段的雜草都已竄到路邊，不僅騎士行經常遭突襲，車輛交會時也影響左右視線，甚至有些人受不了直接放火燒草，上月消防隊還來打火2次，危機四伏，十分驚險。

另有民眾表示，雜草幾乎是以倍速的速度生長，擔心若不趕快處理，「愈長愈高、愈長愈滿」最後可能又重演昔日的淹水場景，憂心忡忡，且部分區段堤防還有私人占用，堆放廢棄輪胎、石作偶像等情形。

斗南鎮長沈暉勛獲報後表示，初判可能是夏季高溫多雨，加上最近天氣不穩定，以致雜草竄生，即便相關單位有定時派人巡視、清理，速度仍追不上，今已立刻通報5河局加派人力支援，盡快恢復清爽環境。

5河局說，有簽訂開口契約委外單位進行除草、維護等工作，每年至少4次以上，最近受夏季天氣不穩定影響觀瞻等，將增加人員巡視及清除頻率；至於區段周邊的喬木、灌木，為兼顧環境保護，會先請生態專家檢核是否有移除必要，如果影響到通水、排水會立即移除。