台日韓特色舞蹈團合辦「歲時之秋」公演 26日台南登場

台南藝姿舞集攜手日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團在台共同舉辦「歲時之秋」公演。今天宣布劇場版26日晚間在歸仁文化中心演藝廳、戶外版27日下午在新營文化中心廣場開演，歡迎民眾踴躍觀賞。

藝姿舞集創辦人郭玲娟表示，為這次台日韓聯合演出，特別創作了新秋乞巧，以「做16歲」為靈感，將「娘媽亭」和傳統儀式巧妙融合於舞蹈，展現對台灣文化的敬意與創新精神。而白露秋賞則表達對中秋佳節親友思念之情，慶豐秋則特邀文史工作家黃文博參與，通過詩歌與舞蹈，展現秋日農耕和歡慶的景象。

日本伎音戱座帶來慶祝稻子收割的「秋の祭り」、如秋楓燦美年華少女秋日遊玩的屋敷娘及象徵自我期許的「菊の栄」。韓國辛恩珠舞蹈團演出具有深厚歷史背景的「Ganggangsullae」，2009年列入聯合國教科文組織UNESCO名錄）、Dosalpuri Chum及感恩豐收與祝福的野游Chum in the Field，呈現韓國獨特的文化魅力。

「歲時之秋」獲文化部、台南市文化局與企業晉基建設、台灣守護文創與台南台日文化友好交流基金會支持，匯聚台日韓頂尖舞者與演員，呈現「秋」季在不同國度的多樣文化風貌。

日本伎音戱座也將於27日早上在新營文化中心舉辦「日本文化工作坊」，開放線上登記報名。觀眾可在融合傳統與創新的演出和工作坊，深刻體驗三國文化的魅力。活動資訊在藝姿舞集、歸仁文化中心官網。

郭玲娟說，秋天是季節更替重要節點，千百年累積人類從中獲取與自然共融智慧。由夏至秋充滿了無法預知的挑戰和艱辛。歲時之秋將以舞蹈形式，向觀眾傳達在生活冷暖中凝聚前行的力量。