解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，經立委陳亭妃居中協調之下，與台南市政府經濟發展局、台電公司等單位達成共識，確定在新吉工業區內興建變電所，今天也確定時程表，台電先以租用方式加速進度，預計在2027年12月份完工。

陳亭妃表示，針對變電所的土地，台電會以先租後售的方式取得變電所土地的設置同意權；台電目前已經在進行新吉變電所的規劃設計，8月24日也將進行預算調整確認會議；預計8月底進行土地鑽探；而今年年底要完成變電所工程的相關發包工作，以提供廠區內穩定輸電，增強營運品質。

台電公司表示，新吉工業區變電所的相關經費預算大抵編列完成，將視狀況進行預算調整，目前已確定用地取得方式，將於明年8月份購置，在未取得土地前擬採用租用方式辦理，以加快作業時程；預計今年8月底先行辦理地質鑽探作業，11月份進行景觀預審，12月份申請建照掛件，明年3月份核發建照後，盡速發包工程，若相關作業順利進行，最快將於2027年年12月份完工。