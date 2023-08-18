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解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃今天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃今天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，經立委陳亭妃居中協調之下，與台南市政府經濟發展局、台電公司等單位達成共識，確定在新吉工業區內興建變電所，今天也確定時程表，台電先以租用方式加速進度，預計在2027年12月份完工。

陳亭妃表示，針對變電所的土地，台電會以先租後售的方式取得變電所土地的設置同意權；台電目前已經在進行新吉變電所的規劃設計，8月24日也將進行預算調整確認會議；預計8月底進行土地鑽探；而今年年底要完成變電所工程的相關發包工作，以提供廠區內穩定輸電，增強營運品質。

台電公司表示，新吉工業區變電所的相關經費預算大抵編列完成，將視狀況進行預算調整，目前已確定用地取得方式，將於明年8月份購置，在未取得土地前擬採用租用方式辦理，以加快作業時程；預計今年8月底先行辦理地質鑽探作業，11月份進行景觀預審，12月份申請建照掛件，明年3月份核發建照後，盡速發包工程，若相關作業順利進行，最快將於2027年年12月份完工。

陳亭妃指出，兩年來經常無預警停電，讓廠商苦不堪言，面對工業區廠商們的殷殷期盼，新吉變電所的雛型總算成形，台電除了要加速變電所設置以外，也同時要注意工業區內的供電品質，在變電所完工之前，務必維持正常供電，不要再讓進駐廠商提心吊膽。市府同時應針對土地使用同意、文資監看、建照審查及廢土清運等事項全力配合，才能加速時程，徹底解決跳電問題，創造台電、市府、民眾及企業廠商的多贏局面。

立委陳亭妃今天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃今天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供

台電 陳亭妃 停電 台南

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