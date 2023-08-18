快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

不滿鄰居車停家門口！ 女主播氣到「折彎雨刷」北檢依毀損罪起訴

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水，通行道路損毀，區公所已報請農業局處理。記者莊曜聰／攝影
台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水，通行道路損毀，區公所已報請農業局處理。記者莊曜聰／攝影

日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近魚塭，水退後不僅魚塭邊坡流失，連通行道路都崩壞，今天包括第五河川局、管理水門的九品公司、北門區公所及養殖戶到場會勘，討論解決方法，區長張政郎表示，通行道路損毀部分已通報農業局，釐清責任後將進行修護。

北門區錦湖里里長陳國庸表示，颱風時正逢大潮，但位於八掌溪畔分隔錦湖、雙春的這處水門疑似未及時關閉，水勢順著溝渠溢流，造成地勢較低的錦湖里淹水，一度分不清是魚塭還是道路，水退後清點不少魚蝦死亡，通行道路也崩塌損壞。

負責水門管理的九品公司林姓經理表示，根據管理人員回報，當天水門周遭水路並無溢出情形，而受損魚塭位於排水末端，也是最低窪處，魚塭主應自行加強管理，淹水狀況無法直接證明與水門管理有關，而九品公司事後也協助魚塭邊坡修復，養殖損失部分則有待後續討論。

有養殖戶表示，颱風當天水門確實未關閉，他看到水位升高，急忙撥打設施告示牌上的聯絡電話，卻被告知有人說不用關閉水門，是否因此造成某些區塊淹水就不得而知，另名養殖戶說，溝渠兩側地勢有高低差，關閉水門後低窪處雖然不會淹水，但另一側的養殖戶卻會無水可用，這問題也必須解決。

北門區長張政郎表示，通行用的農水路有多處明顯崩塌，目前已經通報農業局，後續將進行維修，水門管理部分則有待相關單位與養殖戶討論，尋求解決辦法。

台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水。記者莊曜聰／攝影
台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水。記者莊曜聰／攝影
台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水，管理單位認為並未疏失。記者莊曜聰／攝影
台南北門有養殖漁民控訴，八掌溪水門管理不當造成淹水，管理單位認為並未疏失。記者莊曜聰／攝影

北門 淹水 台南

延伸閱讀

影／奇景！日治時期水門擋路 台中嘉豐路截彎取直更安全

影／雲林海水倒灌釀災…萡子寮魚塭瞬間慘遭滅頂 縣府：今明兩日恐再淹

新北大漢溪左岸水門續關 8月4日上班建議改道

逾200輛車主荷包失血..北市水門新政汽車至少罰3300元

相關新聞

經營20年！異人館雲林縣斗六店將熄燈 老顧客崩潰哭

連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈，消息傳出，不少老顧客...

嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾...

夜間跑山噪音熱點 雲林縣7月開14張罰單 最吵分貝破百

暑假是改裝車噪音發生旺季，雲林縣環保局陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮等地在夜間時段常有呼嘯而過的改裝排氣管聲音，...

世大運勇奪1銀4銅 南市府表揚6名選手期勉「台南驕傲」

台南市選手出賽第31屆成都世界大學運動會，勇奪1銀4銅佳績，市府今日於永華市政中心6樓貴賓室舉辦表揚典禮，副市長葉澤山代...

解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，經立委陳亭妃居中協調之下，與台南市政府...

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦