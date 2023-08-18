台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩
日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近魚塭，水退後不僅魚塭邊坡流失，連通行道路都崩壞，今天包括第五河川局、管理水門的九品公司、北門區公所及養殖戶到場會勘，討論解決方法，區長張政郎表示，通行道路損毀部分已通報農業局，釐清責任後將進行修護。
北門區錦湖里里長陳國庸表示，颱風時正逢大潮，但位於八掌溪畔分隔錦湖、雙春的這處水門疑似未及時關閉，水勢順著溝渠溢流，造成地勢較低的錦湖里淹水，一度分不清是魚塭還是道路，水退後清點不少魚蝦死亡，通行道路也崩塌損壞。
負責水門管理的九品公司林姓經理表示，根據管理人員回報，當天水門周遭水路並無溢出情形，而受損魚塭位於排水末端，也是最低窪處，魚塭主應自行加強管理，淹水狀況無法直接證明與水門管理有關，而九品公司事後也協助魚塭邊坡修復，養殖損失部分則有待後續討論。
有養殖戶表示，颱風當天水門確實未關閉，他看到水位升高，急忙撥打設施告示牌上的聯絡電話，卻被告知有人說不用關閉水門，是否因此造成某些區塊淹水就不得而知，另名養殖戶說，溝渠兩側地勢有高低差，關閉水門後低窪處雖然不會淹水，但另一側的養殖戶卻會無水可用，這問題也必須解決。
北門區長張政郎表示，通行用的農水路有多處明顯崩塌，目前已經通報農業局，後續將進行維修，水門管理部分則有待相關單位與養殖戶討論，尋求解決辦法。
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