裕仁曾下榻...台南辦東宮行啟百年紀念 象徵「台日友好情誼」

台南市定古蹟「原台南縣知事官邸」是日本帝國殖民台灣時「裕仁天皇」登基前來台下榻處所，日本史稱「東宮行啟」，今年是裕仁來台百周年，市府為表達紀念今天舉辦「東宮行啟百周年紀念儀式」，還模仿當年裕仁宴席擺設。副市長葉澤山代表接待前京都市議會議長寺田一博、井上与裕議員及京都府議會與嵯峨商店街、京都日台親善協會等一行，共同體驗當年裕仁皇太子遊台南行程。

「原台南縣知事官邸」1998年被指定為市定古蹟，由台灣總督府技手明田藤吉設計、1900年建成，因時局與行政制度多次變遷，曾作為「台南縣知事官邸」、前後18次日本皇族與總督到台南時的「御泊所（行館）」和「總督台南官邸」。

葉澤山表示，知事官邸1900年建置，至今已123年。1923年裕仁還是黄泰此時到台南，下榻地點就在知事官邸，至今剛好100年，市府特別規畫系列紀念活動，除拜訪百年前裕仁足跡，也與晶英酒店合作重現百年前東宮行啟皇太子華美筵席，更保留老照片供體驗欣賞，「共同見證這重要的歷史性時刻」，期盼能進一步深化台日本間互動交流，也邀請更多日本民眾來台南知事官邸與各景點造訪。

文化局表示，1923年裕仁皇太子來台南遊歷行程，曾經過台南美術館二館、建興國中、孔廟、台灣文學館及成功大學榕園等處，而今代表團也沿此路徑遊覽，尤其成大校園內由裕仁皇太子所種的大榕樹更成為這場東宮行啟百周年紀念活動的重要見證。

館方也贈送復刻百年前使用銀製餐具的「皇太子袖珍餐具禮盒」，期盼透過紀念活動象徵台日人民對百年友誼的珍視和紀念，且共同在文化、觀光和產業推動交流能持續蓬勃發展，「並反思歷史且邁向彼此更加繁榮的未來」。