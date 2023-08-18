快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

不滿鄰居車停家門口！ 女主播氣到「折彎雨刷」北檢依毀損罪起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裕仁曾下榻...台南辦東宮行啟百年紀念 象徵「台日友好情誼」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影

台南市定古蹟「原台南縣知事官邸」是日本帝國殖民台灣時「裕仁天皇」登基前來台下榻處所，日本史稱「東宮行啟」，今年是裕仁來台百周年，市府為表達紀念今天舉辦「東宮行啟百周年紀念儀式」，還模仿當年裕仁宴席擺設。副市長葉澤山代表接待前京都市議會議長寺田一博、井上与裕議員及京都府議會與嵯峨商店街、京都日台親善協會等一行，共同體驗當年裕仁皇太子遊台南行程。

「原台南縣知事官邸」1998年被指定為市定古蹟，由台灣總督府技手明田藤吉設計、1900年建成，因時局與行政制度多次變遷，曾作為「台南縣知事官邸」、前後18次日本皇族與總督到台南時的「御泊所（行館）」和「總督台南官邸」。

葉澤山表示，知事官邸1900年建置，至今已123年。1923年裕仁還是黄泰此時到台南，下榻地點就在知事官邸，至今剛好100年，市府特別規畫系列紀念活動，除拜訪百年前裕仁足跡，也與晶英酒店合作重現百年前東宮行啟皇太子華美筵席，更保留老照片供體驗欣賞，「共同見證這重要的歷史性時刻」，期盼能進一步深化台日本間互動交流，也邀請更多日本民眾來台南知事官邸與各景點造訪。

文化局表示，1923年裕仁皇太子來台南遊歷行程，曾經過台南美術館二館、建興國中、孔廟、台灣文學館及成功大學榕園等處，而今代表團也沿此路徑遊覽，尤其成大校園內由裕仁皇太子所種的大榕樹更成為這場東宮行啟百周年紀念活動的重要見證。

館方也贈送復刻百年前使用銀製餐具的「皇太子袖珍餐具禮盒」，期盼透過紀念活動象徵台日人民對百年友誼的珍視和紀念，且共同在文化、觀光和產業推動交流能持續蓬勃發展，「並反思歷史且邁向彼此更加繁榮的未來」。

100年前日本帝國皇太子裕仁到殖民地台灣視察，台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動。圖為當時裕仁視察，當時的台南第一中學校（現在的台南二中）。記者周宗禎／攝影
100年前日本帝國皇太子裕仁到殖民地台灣視察，台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動。圖為當時裕仁視察，當時的台南第一中學校（現在的台南二中）。記者周宗禎／攝影
台南辦東宮行啟百年紀念，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南辦東宮行啟百年紀念，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
100年前日本帝國皇太子裕仁到殖民地台灣視察，台南市政府舉辦百年紀念活動。圖為當時裕仁在東宮2樓觀看台南大灣宋江陣表演。記者周宗禎／攝影
100年前日本帝國皇太子裕仁到殖民地台灣視察，台南市政府舉辦百年紀念活動。圖為當時裕仁在東宮2樓觀看台南大灣宋江陣表演。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦東宮行啟百年紀念活動，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦東宮行啟百年紀念活動，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，仿效當年皇太子宴席招待日本外賓。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，仿效當年皇太子宴席招待日本外賓。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦東宮行啟百年紀念活動，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市府舉辦東宮行啟百年紀念活動，象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影
台南市政府舉辦東宮行啟百年紀念活動，副市長葉澤山：這象徵「台日友好情誼最佳橋樑」。記者周宗禎／攝影

台南美術館 日本 文化局

延伸閱讀

許姓女子在日本遺失包包 社大日文老師神奇幫她千里尋回

八年級謝子涵戰中三選區 今曝主視覺清新日本風

滴水不漏守護乘客！日本鐵路「站務員一字排開」這幕獲網大讚

哆啦A夢的故鄉住1晚！日本富山縣文青型「高岡藍絕美旅宿」體感藍色觀光魅力

相關新聞

經營20年！異人館雲林縣斗六店將熄燈 老顧客崩潰哭

連鎖餐廳異人館雲林縣斗六店是民生商圈最早經營的店家，營業20年，將在8月20日歇業，明晚9點半熄燈，消息傳出，不少老顧客...

嘉縣共享單車預明年初召標 議員建高鐵站、火車站列點

鄰近嘉義縣的嘉義市及雲林縣皆引進共享單車，使用率高成效佳，嘉義縣台一線、168線往朴子及嘉油鐵馬道等路段，常見有市區民眾...

夜間跑山噪音熱點 雲林縣7月開14張罰單 最吵分貝破百

暑假是改裝車噪音發生旺季，雲林縣環保局陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮等地在夜間時段常有呼嘯而過的改裝排氣管聲音，...

世大運勇奪1銀4銅 南市府表揚6名選手期勉「台南驕傲」

台南市選手出賽第31屆成都世界大學運動會，勇奪1銀4銅佳績，市府今日於永華市政中心6樓貴賓室舉辦表揚典禮，副市長葉澤山代...

解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

台南市安南區新吉工業區因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，經立委陳亭妃居中協調之下，與台南市政府...

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦