南市集合式住宅資源回收設施補助 共25個名額開始申請
為鼓勵社區打造便利、乾淨的資源站，方便住戶做回收，台南市今年持續推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，名額25名，歡迎設有管理委員會且經市府核備之集合式住宅大樓申請。
環保局推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，一是補助經費6000元，由社區自行購買回收桶或回收子車，另一是選擇環保局提供的兩種不同款式回收桶或回收子車。即日起至8月28日受理報名，將選出25處補助單位，歡迎設有管理委員會（經台南市政府核備的集合式住宅）大樓踴躍報名申請。
環保局長許仁澤表示，資源回收不是將回收物品集合在一起就好，而是重點在於「分類」。透過補助可購置相對應容器及所需的設備，加強集合式住宅垃圾分類、資源回收工作，提升分類正確性。
環保局指出，有別於透天厝住戶自行將回收物交給回收車清運，多數社區大樓都設有簡易回收桶，有些維護得當，有些則放置於大樓較陰暗角落，未妥善清潔導致環境髒亂。根據往年經驗，不少社區都會定期主動整理環境，讓回收站明亮、整潔，間接提高住戶回收意願，變賣所得還能用於社區，一舉數得。
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