快訊

復甦無望、連環暴雷？全球投資人對中國經濟信心崩解

外出要帶傘！低壓帶影響 「8縣市大雨特報」注意雷擊強風

中職／台鋼也有韓籍外援！韓職「最強外掛」將指導培訓啦啦隊 還計畫揪隊友來台

南市集合式住宅資源回收設施補助 共25個名額開始申請

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市今年度集合式住宅資源回收設施補助計畫正式開跑，有25個名額。圖／環保局提供
台南市今年度集合式住宅資源回收設施補助計畫正式開跑，有25個名額。圖／環保局提供

為鼓勵社區打造便利、乾淨的資源站，方便住戶做回收，台南市今年持續推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，名額25名，歡迎設有管理委員會且經市府核備之集合式住宅大樓申請。

環保局推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，一是補助經費6000元，由社區自行購買回收桶或回收子車，另一是選擇環保局提供的兩種不同款式回收桶或回收子車。即日起至8月28日受理報名，將選出25處補助單位，歡迎設有管理委員會（經台南市政府核備的集合式住宅）大樓踴躍報名申請。

環保局長許仁澤表示，資源回收不是將回收物品集合在一起就好，而是重點在於「分類」。透過補助可購置相對應容器及所需的設備，加強集合式住宅垃圾分類、資源回收工作，提升分類正確性。

環保局指出，有別於透天厝住戶自行將回收物交給回收車清運，多數社區大樓都設有簡易回收桶，有些維護得當，有些則放置於大樓較陰暗角落，未妥善清潔導致環境髒亂。根據往年經驗，不少社區都會定期主動整理環境，讓回收站明亮、整潔，間接提高住戶回收意願，變賣所得還能用於社區，一舉數得。

台南市今年度集合式住宅資源回收設施補助計畫正式開跑，有25個名額。圖／環保局提供
台南市今年度集合式住宅資源回收設施補助計畫正式開跑，有25個名額。圖／環保局提供

資源回收 台南 透天厝

延伸閱讀

貢寮福隆社區資收日搭配共餐 運動兼吃飯話家常

影／拍南市求職防詐影片 Rakuten Girls隊長籃籃自爆慘痛經驗

新豐掩埋場自燃事件頻傳 竹縣環保局從三方面防制

當心了！類固定式聲音照相進駐台南 瞄準142處路段

相關新聞

台南北門養殖戶控水門管理不當 魚塭淹水通行道路崩

日前杜蘇芮颱風襲台，西南氣流帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑似管理不當，造成水勢溢流漫入鄰近...

裕仁曾下榻...台南辦東宮行啟百年紀念 象徵「台日友好情誼」

台南市定古蹟「原台南縣知事官邸」是日本帝國殖民台灣時「裕仁天皇」登基前來台下榻處所，日本史稱「東宮行啟」，今年是裕仁來台...

南市集合式住宅資源回收設施補助 共25個名額開始申請

為鼓勵社區打造便利、乾淨的資源站，方便住戶做回收，台南市今年持續推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，名額25名，歡迎設有...

「山道猴子」爆紅 台南知名跑山道龍崎182線安全改造

「山道猴子的一生」動畫爆紅，台南市山區182線龍崎段，因蜿蜒起伏常有機車族聚集競速，是知名的跑山道，但也常發生事故被稱為...

鬼月蘭潭相傳鯉魚精抓交替 水公司扶輪社架網設救生圈

民俗鬼月到，嘉義市蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，日前開鬼門，消防局獲報救起1名溺水女子，送醫無生命危險，開鬼門就有人溺...

台南市啟動路平專案 溪北7行政區投入9703萬元改善

台南市政府提升溪北地區道路品質，一共投入9703萬元，近期在北門、鹽水、白河、佳里、七股、西港、麻豆等行政區啟動路平專案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦