南市集合式住宅資源回收設施補助 共25個名額開始申請

為鼓勵社區打造便利、乾淨的資源站，方便住戶做回收，台南市今年持續推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，名額25名，歡迎設有管理委員會且經市府核備之集合式住宅大樓申請。

環保局推出集合式住宅資源回收設施補助計畫，一是補助經費6000元，由社區自行購買回收桶或回收子車，另一是選擇環保局提供的兩種不同款式回收桶或回收子車。即日起至8月28日受理報名，將選出25處補助單位，歡迎設有管理委員會（經台南市政府核備的集合式住宅）大樓踴躍報名申請。

環保局長許仁澤表示，資源回收不是將回收物品集合在一起就好，而是重點在於「分類」。透過補助可購置相對應容器及所需的設備，加強集合式住宅垃圾分類、資源回收工作，提升分類正確性。