「山道猴子」爆紅 台南知名跑山道龍崎182線安全改造
「山道猴子的一生」動畫爆紅，台南市山區182線龍崎段，因蜿蜒起伏常有機車族聚集競速，是知名的跑山道，但也常發生事故被稱為「自摔彎」，連續2年造成5死，市長黃偉哲震怒下令專案改善，台南市交通局「運轉台南好交通」今天貼文說明安全大改造的成果，配合警方強力取締，降低事故率。
交通局表示，市道182線因山區道路蜿蜒機車騎士經常炫技造成交通事故，為降低本路段事故風險，今年成立專案進行安全大改造，由交通局、工務局、警察局多次現勘研議，在27.5公里至28.5公里要進入高雄內門段，易發生交通事故路段實施多項交通工程改善作為，並加強執法，透過多管齊下方式，有效防止交通事故發生。
交通局今年2月中完成，參考日本減速標線型式，首創在市道劃設楔形標線，期能透過路寬縮減的視覺效果，讓用路人放慢車速，也在彎道路側增設安全方向導引標誌（反光導標），夜間也能清楚引導用路人行駛方向，在無法實體封閉的缺口處設置禁止迴轉標誌，並設置速限與測速照相標誌。
另工務局今年7月中完成，加強護欄防護、路側明溝加蓋，將鋼板護欄由單層改雙層並延伸護欄長度，避免機車騎士過彎摔倒後跌入側溝，也在27.5公里路口處於紐澤西護欄上方加裝阻隔設施，並以不銹鋼菱形網阻隔，讓追焦手們難以取景攝影，減少追焦手在此聚集的意願。
警察局方面，積極稽查取締危駕車輛，規劃各項路檢、測速及巡邏勤務，實施便衣蒐證並裝設遠端監視器，裝設爆閃燈，提醒用路人減速慢行等，交通局表示，在一連串安全大改造後，交通事故已明顯降低；根據最近2年5死車禍，有不少都是年輕人在過彎時失控自撞或是翻落護欄掉落水溝死亡。
據指出「車界猴子」或是「山道猴子」，是指機車騎士在跑山道有過彎壓車、吃對向、掛豬肉、看到追焦手就高潮等，都易發生事故的危險行為。
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