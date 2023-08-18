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梅山竹坑溪步道重啟 「懸谷形瀑布」氣勢磅礡壯觀山友驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供
梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供

嘉義縣梅山鄉瑞峰竹坑溪步道景觀豐富，步道內龍宮瀑布、雷音瀑布以負離子聞名，因吊橋毀損、步道腐朽，阿里山國家風景區管理處封閉整修2年多後，7月重新開放，最近雨水豐沛，退休校長黃寶男與朋友前往探訪，讚賞景致美麗，涼爽宜人，是避暑好去處。

嘉義縣大阿里山區的阿里山、竹崎、梅山、番路等鄉，以及中埔、大埔鄉，懸崖峭壁、溪流多，有「瀑布之鄉」美譽，故前縣長涂德錡生前任用，曾出版「瀑布之鄉」書籍，推展觀光，雨水豐沛，各地瀑布美景再現。

黃寶男說，梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止，可近距離感受負離子的清新。

瀑布水量充沛懸掛，壯觀的美景，讓遊客感受大自然神奇，有如「飛天瀑布」。阿管處說，在竹坑溪長年切蝕下，步道沿途峽谷、峭壁、瀑布等景觀豐富，過四號橋抵達生毛樹瀑布、龍宮瀑布、雷音瀑布。

屬竹坑溪支流龍宮瀑布、雷音瀑布，位處硬質岩盤，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」，負離子濃度排名全國前十，龍宮瀑布被美國史密斯國家歷史博物館出版的雜誌，評為台灣必去的七大瀑布之一。

梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供
梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供
梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供
梅山竹坑溪步道、龍宮瀑布、雷音瀑布，處在硬質岩盤上，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」。雨季或大雨過後，氣勢磅礡的水瀑由高處傾瀉而下，令人嘆為觀止。圖／黃寶男提供

阿里山 嘉義 雨水

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