台3線嘉義阿婆彎路段 加強違規舉發事故率降低

嘉義縣台3線澐水至大埔山路蜿蜒是許多重機族熱愛跑山路線之一，常因駕駛不諳路況、雨霧路滑等狀況，以及車速過快等違規行為導致車禍頻傳。嘉縣中埔警分局指出，今年至昨天為止交通事故死傷共60件，因年初於多事故路段台3線305.8K設限速40公里的固定測速照相後，事故率明顯較往年降低許多。

台3線阿婆彎路段逢假日總有許多重機車友相約出遊跑山，有部分車友不遵守交通規則，導致發生交通事故。去年8月27日台3線阿婆灣永興三號橋處，一輛黃牌重機疑似因過彎不慎，自撞電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士則飛越護欄墜30米山谷不幸身亡，路過車友在臉書社團「大埔阿婆灣路況回報」緊急貼照公布車牌，協尋該騎士家屬，引起關注。

中埔警分局指出，台3線阿婆彎山區道路狹窄及彎道眾多，常有駕駛超速、跨越雙黃線及盲彎逆向超車等違規行為，今年至昨日止，台3線澐水至大埔路段交通事故件數及執法取締違規，死亡車禍2件、受傷58件、車損18件、超速576件、無照駕駛48件、跨越雙黃線46件及違規改裝車輛共58件。