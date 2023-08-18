台3線嘉義阿婆彎路段 加強違規舉發事故率降低

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣台3線知名阿婆灣去年8月27日清晨傳重機過彎不慎撞擊電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士摔落30米山谷亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣去年8月27日清晨傳重機過彎不慎撞擊電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士摔落30米山谷亡。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義縣台3線澐水至大埔山路蜿蜒是許多重機族熱愛跑山路線之一，常因駕駛不諳路況、雨霧路滑等狀況，以及車速過快等違規行為導致車禍頻傳。嘉縣中埔警分局指出，今年至昨天為止交通事故死傷共60件，因年初於多事故路段台3線305.8K設限速40公里的固定測速照相後，事故率明顯較往年降低許多。

台3線阿婆彎路段逢假日總有許多重機車友相約出遊跑山，有部分車友不遵守交通規則，導致發生交通事故。去年8月27日台3線阿婆灣永興三號橋處，一輛黃牌重機疑似因過彎不慎，自撞電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士則飛越護欄墜30米山谷不幸身亡，路過車友在臉書社團「大埔阿婆灣路況回報」緊急貼照公布車牌，協尋該騎士家屬，引起關注。

中埔警分局指出，台3線阿婆彎山區道路狹窄及彎道眾多，常有駕駛超速、跨越雙黃線及盲彎逆向超車等違規行為，今年至昨日止，台3線澐水至大埔路段交通事故件數及執法取締違規，死亡車禍2件、受傷58件、車損18件、超速576件、無照駕駛48件、跨越雙黃線46件及違規改裝車輛共58件。

中埔警分局表示，台3線澐水至大埔的阿婆彎路段，除今年1月10日上線執法的台3線305.8K處設固定式測速照相設備，限速40公里外，持續加強重點路段測速違規舉發，加強多點式攔查取締，並不定時規畫與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務攔檢，防制重大交通事故發生。

嘉義縣台3線知名阿婆灣去年8月27日清晨傳重機過彎不慎撞擊電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士摔落30米山谷亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣去年8月27日清晨傳重機過彎不慎撞擊電線桿，重機倒插橋頭邊，騎士摔落30米山谷亡。記者呂慧瑜／翻攝

大埔 重機

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