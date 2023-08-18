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台南東門陸橋將通行 機車可上橋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市東門陸橋8月31日恢復開放汽機車通行，但公車及大型車輛維持改道。圖／台南市交通局提供
台南市東門陸橋8月31日恢復開放汽機車通行，但公車及大型車輛維持改道。圖／台南市交通局提供

配合鐵路地下化工程，台南東門陸橋封閉施工8個月後，31日恢復通行，機車改為直接上橋不必繞道，並禁止大車通行，市府指出，會增設3公尺限高門架提醒。有機車通勤族認為，永康區要道永大陸橋也禁行機車，繞路20年，盼能騎上橋；對此，南市交通局表示，路寬不足暫無此考量。

交通局說明，東門陸橋機車地下道位處鐵路地下化隧道範圍將永久封閉，須開放機車通行陸橋，考量陸橋單向車道寬度僅約3.6公尺，大型車行進要較大空間，所以禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛，建議高度3公尺以上大型車輛可改道東寧路、青年路、府連路、中華東路等，相關替代道路沿線會設改道標誌來指引。

交通局指出，未來東門陸橋成為汽車與機車混合行駛車道，往西方向下橋匝道也以車行方向分流，要右轉北門路的行駛外側車道，要進入圓環往民權、府前、大同路方向的行駛內側。

1名騎車上下班的市民說，肯定東門陸橋開放機車行駛，但交通局先前曾有「汽機車混道有危險」說法，另條跨越鐵道連通永康區永大路與台1線的永大陸橋也禁行機車，20多年來騎士要繞其他平面道路，盼能改開放行駛陸橋或地下人行道

交通局解釋，永大陸橋路寬不足、無機車道，若開放汽機車混道，恐有大型車右轉有內輪差問題，地下人行道則考量台1線出口處兩側車流速度快容易擦撞，且坡度較陡，都不利機車通行。

車道 人行道 鐵路地下化 通勤族 鐵道

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