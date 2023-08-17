影／拍南市求職防詐影片 Rakuten Girls隊長籃籃自爆慘痛經驗

Rakuten Girls隊長「籃籃」替台南市勞工局代言拍攝求職防詐宣導影片，今舉辦記者會宣傳，現場有粉絲拿海報前來加油打氣。她說，一聽到是要拍防詐主題，就跟經紀人表達強烈意願，因自己求學期間，有假星探謊稱有工作機會，但要花6000元拍攝「model卡」建檔資料，雖然相當於學生一個月生活費，她仍忍痛掏錢沒想到後來對方人間蒸發，她不敢跟家人說被騙，整整吃了一個月泡麵，現在想來還很不甘心。

台南市長黃偉哲說，暑假期間是青年學子的打工旺季，找工作時常因為對法令不瞭解，落入求職陷阱，讓自身權益、金錢及安全都受到危害，因此勞工局特別請來職棒樂天桃猿啦啦隊隊長「籃籃」代言，拍攝三支宣導影片，分為求職防騙、薪資公開揭示、就業隱私等三個主題，希望透過明星魅力及生動的影片呈現，吸引青少年朋友關注相關議題，黃偉哲也打趣說，籃籃剛好是台南安平人，有地緣關係，以後可以多多找她代言。

南市勞工局表示，三支宣導影片由「籃籃」分飾多重角色，提醒大家不要貪圖高薪輕鬆工作，切勿洩露個人資料，並牢記「求職防騙357」原則。3要問為「確認」職涯方向、「釐清」工作內容條件、「檢視」職缺內容；5看好包括是否合法經營、公司所在地是否確切、是否暗藏求職陷阱、面試是否草率、待遇是否合理；7不要則是不繳費、不購買、不辦卡、不隨便簽約、證件不離身、不非法工作、不飲用等，各方面都注意，才不會變成無良僱主或詐騙集團眼中的小肥羊。