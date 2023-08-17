消滅登革熱雲林出奇招！民眾交出易積水容器不開紅單還送禮物

雲林縣本土登革熱確診數累計189例，疫情熱區古坑鄉有167例。由於病媒蚊孳生源是主要溫床，縣府雙管齊下，今由衛生局辦教育訓練，強化去除積水容器、防蚊等正確防治觀念，環保局也首推「下鄉回收積水容器」活動，以點數鼓勵民眾清理家中閒置器皿，累點可換生活用品，昨在古坑鄉辦第1場回收上百件，本周末加辦2場；下周考慮納入斗六市。

雲林縣目前登革熱確診案例分布在古坑鄉（167例）、斗六市（17例）、林內鄉（2例）及台西鄉、虎尾鎮及莿桐鄉（各1例），疫情仍未停歇，衛生局今邀前疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆講授前線防治觀念。

衛生局長曾春美表示，劉碧隆今以曾在高雄地區防治登革熱的手段分享工作要訣，也引用實例、策略說明登革熱流行病學、病媒蚊生活史，和清除孳生源、化學噴藥的重要性，盼加深防疫人員正確觀念，精準防疫，盡快讓疫情降溫。

劉碧隆強調，建立社區防疫、容器減量及清除孳生源是最關鍵事項；但「說得容易，做起來難」，因此加強社區衛生教育仍有必要，包括讓民眾了解疫情威脅，認識、找到及清除孳生源，正確配合各項防治工作，才能保護自己、保護他人。

環保局除持續至社區稽查是否有積水容器，回收活動本周也在古坑鄉上路，環保局長張喬維說，鄉民除水後的輪胎、花盆底座、鐵容器等器皿，如無管道處理，為避免放到忘記產生病灶，可把握時間交付回收人員協助清運。

回收活動第1場昨在古坑鄉快閃2小時，數十位鄉民共回收279件器皿，其中塑膠桶、花盆底座共達239件，其他則是輪胎、保麗龍箱或鐵罐、鋁罐、寶特瓶等，總計回收重量62.9公斤。