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婦向醫求助順利產女 女兒長大讀醫親自向醫師致謝

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高雄市民吳小芬獲名醫郭國銓、郭宗正（右）父子先後救治，女兒就讀醫學院六年級現在又跟郭宗正實習，直呼感恩，圖／郭綜合醫院提供
高雄市民吳小芬獲名醫郭國銓、郭宗正（右）父子先後救治，女兒就讀醫學院六年級現在又跟郭宗正實習，直呼感恩，圖／郭綜合醫院提供

高雄市民吳小芬20多年前到台南市由郭綜合醫院創辦人郭國銓執行子宮肌瘤手術，而後又求助郭國銓長子不孕症專家郭宗正（現郭綜合醫院總裁)得以而高齡懷孕。而今女兒鍾小姐醫學系六年級又剛好在郭綜合實習，今天特別感恩當面向郭宗正致謝，場面溫馨感人。

郭綜合醫院表示，晚婚的吳小芬民國86年經親友推薦，從高雄專程來台南市郭婦產科治療子宮肌瘤，已過世10年的老院長郭國銓當時診斷肌瘤太大，要她馬上住院，開刀取出16公分大的子宮肌瘤，並捧出來給她先生看，家人深感驚訝。術後郭老院長早晚到病房叮嚀要她下床走動、避免沾黏，不要怕痛。老院長醫術好又親切，至今沒有任何後遺症，非常感恩。

但吳女士到40歲仍未懷孕很焦急，當時得知阮綜合醫院發展不孕症醫療，並向郭國銓挖角長子郭宗正主持院內不孕症中心，由於她有當年郭國銓老院長的細心手術成功經驗，對郭宗正不孕症醫術也深具信心，就近到阮綜合請郭醫師安排不孕症療程，從看診、評估、治療打針多次，心理壓力很大，也很辛苦。但皇天不負苦心人順利懷孕長女。

如今女兒鍾小姐已是醫學系六年級生，分發到郭綜合醫院見習一個半月，分在骨科、急診及婦產科實習。院方表示，實習盛受到悉心指導、照顧，總裁還利用晚間帶他們打球消遣，相當開心。

鍾小姐表示，兩年前全家到府城暢遊，在國華街享受美食時，媽媽特指出郭綜合醫院，與20多年前接受手術時還是「郭婦產科」規模擴大許多，對郭國銓、郭宗正父子兩代和她兩代的恩情相當感激。讓她對郭綜合醫院印象深刻。

她說，2、30年前女人40歲即進入超高齡產婦，而郭綜合兩代總裁對媽媽的醫療照護，讓41歲的媽媽有受孕機會，才有今日的她，如今可以在郭綜合實習，受到熱情的愛護，學校所學印證臨床醫學而學的很多，兩代的恩情很高興能當面向郭總裁致謝。

子宮肌瘤 不孕症 實習 婦產科 懷孕

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