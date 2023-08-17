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嘉義縣簽署合作意向書MOU 未來將導入微軟、思科課程

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今與華電聯網副總經理杜孟郎（左二）簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今與華電聯網副總經理杜孟郎（左二）簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府與華電聯網股份有限公司今簽署合作意向書，縣長翁章梁致詞說，全球阻絕紅色供應鏈，台灣無人機發展相當有潛力。未來將導入微軟、思科資源，在亞洲無人機AI創新應用研發中心開辦AI課程，提供大專院校學生、有興趣民眾學習，培育在地智慧技術人才。

透過行政院政務顧問陳冠廷牽線，縣府與華電聯網股份有限公司簽訂合作意向書，共同推動南台灣數位科技人才培力計畫，華電聯網業務二處副總經理杜孟郎、台灣思科系統公共事務事業群總經理李正為、台灣微軟公司技術長花凱龍都到場。

翁章梁說，在全球阻絕紅色供應鏈下，台灣無人機在世界市場發展很有潛力，蔡英文總統指示無人機政策由國家主導、嘉義縣配合，未來民雄航太園區將由中央開發；另，台灣無人機規模、資本額都偏小，相信用國家力量帶動第一波業者，讓無人機產業壯大，就能與國際競爭。

杜孟郎說，配合國家政策推動智慧農業，將導入微軟、思科資源開設人才培訓課程，促進嘉義縣產業發展及技術轉型，看好亞創中心、馬稠後產業園區發展，相信未來嘉科園區及實驗中學完善後，能培養充足科技人才。

花凱龍說，推動科技創新、人才培育是微軟使命，微軟在AI應用上有大突破，ChatGPT已可用自然語言和無人機連結，且這種無人機應用已在其他國家發酵，未來會導入5G、數位科技等技術，結合UI、AI發展台灣無人機產業，攜手把計畫做好。

李正為說，智慧農業讓無人機與農漁業緊密結合，可噴灑農藥、以鏡頭傳輸影像，即時監控土壤、水質及濕度變化，讓農產品品質更穩定。盼透過人才培育，把年輕人留在嘉義，甚至吸引外縣市人口就業。

嘉義縣長翁章梁今與華電聯網簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今與華電聯網簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今與華電聯網副總經理杜孟郎（右）簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今與華電聯網副總經理杜孟郎（右）簽署合作意向書，未來將導入微軟、思科課程。記者黃于凡／攝影

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