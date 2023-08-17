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疫情期間銀髮族延誤就醫 嘉義市首創口腔保健賽送禮拿獎金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供

嘉義市牙醫師公會發現疫情3年期間，許多老人牙齒口腔出問題延誤就醫，影響健康，為提高銀髮族生活品質，衛生局全台首創攜手牙醫師公會，舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式，呼籲樂齡族重視口腔健康，

樂齡勇壯口腔保健選拔，以摸彩券、比賽獎金，鼓勵65歲以上民眾參加洗牙或口腔檢查、組隊潔牙比賽拿獎金。市長黃敏惠、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁、福添福基金會執行長湯宏忠及多位議員、里長出席，邀請銀髮族響應，守護口腔健康。

嘉市牙醫師公會理事長蘇進敏說，新冠肺炎疫情3年，民眾有口腔問題不敢就醫，延誤就醫，疫情解封發現口腔問題嚴重，口腔疾病愈早發現愈容易治療，建議定期洗牙、塗氟、檢查口腔，疾病及早解決，避免根管治療、拔牙、製作假牙。

黃敏惠說，嘉市中低收入戶長者有假牙補助，初估1萬1000多人需5億元，但口腔保健預防超前部署，可省龐大社福及醫療支出，延長生命，還能提升生活品質。國際倡議「8020運動」，希望80歲長者保存20顆正常咀嚼、提供生理需要功能牙，維持基本口腔功能，提高生活品質。

衛生局長廖育瑋說，設籍或住嘉市65歲以上民眾，即日起至11月24日下午5點，至指定合作牙醫院所洗牙或口腔檢查，獲摸彩券，12月10日摸彩，提供10萬好禮。受檢者經牙醫師推薦符合資格，依年齡分四組：65-69歲、70-79歲、80-89歲、90歲以上，由牙醫師團隊評選各組「自然牙最多最年長」前3名，12月10日頒獎，前3名頒最高5千元獎金。

壓軸12月10日東區體育館辦潔牙比賽，不限男女團體組隊，每隊5人，每單位限1組報名，限額20隊，選出前3名最高獎金1萬元，每隊額外補助3千元材料費。活動見衛生局網站，或洽電衛生局國健科（05）2338066分機531廖小姐。

嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午在活泉牙醫診所舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午在活泉牙醫診所舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠說明口腔保健選拔。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局全台首創攜手牙醫師公會舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠說明口腔保健選拔。圖／嘉市府提供

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