疫情期間銀髮族延誤就醫 嘉義市首創口腔保健賽送禮拿獎金

嘉義市牙醫師公會發現疫情3年期間，許多老人牙齒口腔出問題延誤就醫，影響健康，為提高銀髮族生活品質，衛生局全台首創攜手牙醫師公會，舉辦第一屆樂齡勇壯口腔保健選拔，看牙送摸彩券，潔牙比賽拿獎金，上午市長黃敏惠與牙醫師公會等來賓在活泉牙醫診所，舉行啟動儀式，呼籲樂齡族重視口腔健康，

樂齡勇壯口腔保健選拔，以摸彩券、比賽獎金，鼓勵65歲以上民眾參加洗牙或口腔檢查、組隊潔牙比賽拿獎金。市長黃敏惠、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁、福添福基金會執行長湯宏忠及多位議員、里長出席，邀請銀髮族響應，守護口腔健康。

嘉市牙醫師公會理事長蘇進敏說，新冠肺炎疫情3年，民眾有口腔問題不敢就醫，延誤就醫，疫情解封發現口腔問題嚴重，口腔疾病愈早發現愈容易治療，建議定期洗牙、塗氟、檢查口腔，疾病及早解決，避免根管治療、拔牙、製作假牙。

黃敏惠說，嘉市中低收入戶長者有假牙補助，初估1萬1000多人需5億元，但口腔保健預防超前部署，可省龐大社福及醫療支出，延長生命，還能提升生活品質。國際倡議「8020運動」，希望80歲長者保存20顆正常咀嚼、提供生理需要功能牙，維持基本口腔功能，提高生活品質。

衛生局長廖育瑋說，設籍或住嘉市65歲以上民眾，即日起至11月24日下午5點，至指定合作牙醫院所洗牙或口腔檢查，獲摸彩券，12月10日摸彩，提供10萬好禮。受檢者經牙醫師推薦符合資格，依年齡分四組：65-69歲、70-79歲、80-89歲、90歲以上，由牙醫師團隊評選各組「自然牙最多最年長」前3名，12月10日頒獎，前3名頒最高5千元獎金。