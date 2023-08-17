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嘉市中央噴水池恢復噴水了 七彩變幻噴泉超吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供

嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現，吸引市民、遊客拍照打卡。

中央噴水池噴水設施，3月配合中央水情調整黃燈，啟動抗旱機制，停止噴水。停噴期間市府檢修中央圓柱體及52盞LED水底燈性能。隨著經濟部將水情燈號恢復正常，水公司第五區管理處日前解除噴水池水栓鉛封，市府隨即展開注水測試，230噸蓄水昨天注滿，恢復七彩燈光變幻噴泉。

市府建設處說，中央噴水池是民主聖地，也是最重要地標，代表民主尊重包容，更是嘉市繁榮象徵，噴水池銅雕像KANO投手吳明捷，展現永不放棄精神，也是嘉義人精神。

230噸蓄水昨天下午注滿後恢復噴泉，晚間配合燈光變幻，重現絢爛。中央噴水池每天上午8點到晚間10點噴水，晚間7點至晚間10點七彩燈光表演，每日共安排6節表演時段。

建設處表示，除中央噴水池恢復，義昌公園、民生公園、東區228紀念館外綠地、後湖公園及東洋公園也都配合水公司封鉛，一併解封恢復噴水、供水。另配合節水的東門圓環尿尿小童、嘉義公園圓形噴泉、自由路2處噴泉，也恢復噴水。

嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供
嘉義水情恢復正常，嘉義市鬧區睽違半年多的民主聖地地標、中央噴水池恢復噴水，昨晚亮麗七彩燈光變幻噴泉再現。圖／嘉市府提供

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