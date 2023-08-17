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網傳台南這路口連7輛汽車不停讓行人 民代：號誌應調整

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市民生路郭綜合醫院前面是閃光號誌路口，議員建議交通局調整為三色運作，以免有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。圖／李啟維提供
台南市民生路郭綜合醫院前面是閃光號誌路口，議員建議交通局調整為三色運作，以免有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。圖／李啟維提供

最近網路流傳，位於台南市民生路郭綜合醫院前面的閃光號誌路口，因為機、汽車駕駛人未依規定減速禮讓行人，導致被開罰6千元紅單，議員李啟維說，雖經相關單位澄清，但已引起社會議論，建議交通局應開啟號誌三色運作，讓原先規劃行人安全通行的需求達到效果，也可避免再有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。

交通局表示，該處號誌為縣市合併前設置，主要為方便就診民眾通行需求，呼籲駕駛人行經路口減速慢行，並表示將號誌管制調整納入研議辦理，後續視民生路郭綜合醫院前閃光號誌路口行人通行情形及需求，調整三色運作時段，規畫與前後路口（西門路口、國華街口）號誌同步運行，離峰時段在恢復閃光號誌，兼顧行人通行需求與行車安全。

李啟維表示，這段時間因為有民眾在上述地點被開單，網路散播造成人心惶惶，加上有很多市民朋友的建議，特別藉此表示關心，針對民眾的需求該路口號誌如果調整時段性三色運作，不管行人安全或汽機車駕駛將更容易分辨遵守。

據了解，近日有網友在社群瘋傳台南市中西區郭綜合醫院前方有1處閃黃燈的行人穿越道，1段影片顯示有行人站在穿越道北端路旁，等要走過穿越道，但算算第1次有7輛機車未停讓行人，直到第8輛才停讓行人過馬路。網友戲稱「不要急、不要搶，統統有獎，感謝1車捐6千元給國庫，要注意這穿越道陷阱，1天可能開出上萬張罰單」。

交通局指出，根據112年6月30日上路的「道路交通管理處罰條例」34條修正案，駕駛應在畫設行人穿越道之路口、畫設行人穿越道之路段、可供行人穿越之交叉路口，應暫停讓行人先通過。

台南市民生路郭綜合醫院前面是閃光號誌路口，議員建議交通局調整為三色運作，以免有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。圖／李啟維提供
台南市民生路郭綜合醫院前面是閃光號誌路口，議員建議交通局調整為三色運作，以免有駕駛人一時疏忽，被開單受罰。圖／李啟維提供

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