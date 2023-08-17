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反柳營綠能儲能廠設置 民眾遞交陳情書黃偉哲允諾處理

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南柳營民眾反對綠能儲能場設置，今天到民治議會遞交陳情書，市長黃偉哲親自接下。記者莊曜聰／攝影
台南柳營民眾反對綠能儲能場設置，今天到民治議會遞交陳情書，市長黃偉哲親自接下。記者莊曜聰／攝影

能源業者申設綠能儲能場頻碰壁，有業者向台糖公司租地，在柳營台糖副產工廠對面的建業路及義士路5段口設置儲能場，兩家公司占地共5公頃，引起反彈，業者舉行多次說明未果，地方民眾組成自救會抗議，今天上午前往民治市議會向市長黃偉哲遞交陳情書，希望停止設置或遷址，黃偉哲承諾與將相關單位討論如何處理。

匯鉅、匯泉能源公司向台糖公司租地，依法規申設儲能場；匯鉅儲能占地3公頃、匯泉儲能場約2公頃，位於都市計畫乙種工業區，均已取得中央設置許可，現址架設圍籬，地方民眾收到消息後相當擔憂，反彈聲浪不斷，更成立自救會，多次在業者說明會中強烈表達反對意見，藍綠民代也現身力挺。

柳營自救會會長洪潮龍說，民眾不反對綠能，但儲能場址鄰近居民上下班道路，鄰近又有柳營奇美醫院、簡易法庭、台糖副產工廠等重要設施，還有綠地，是未來發展重要區塊，且儲能場有不確定安全疑慮，希望廠商能另覓地設置。

今早自救會成員在市議員蔡育輝陪同下，前往民治市議會陳情，並由市長黃偉哲親自接下陳情書，自救會成員表示，永康區也有相同問題，之前市議員陳秋萍提出後，市長在議會承諾申設暫緩，現在鄉親希望能比照辦理，也希望廠商能另覓場址，避開敏感區域。

台南市長黃偉哲接下自救會民眾遞交陳情書，表示已經了解民眾心聲，將由相關單位討論後續如何處理。

台南柳營民眾反對綠能儲能場設置，今天到民治議會表達心聲。記者莊曜聰／攝影
台南柳營民眾反對綠能儲能場設置，今天到民治議會表達心聲。記者莊曜聰／攝影

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