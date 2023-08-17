嘉義市熄燈老戲院新榮戲院暫轉型藝術空間 明辦寧芮潔個展
嘉義縣市最後一間二輪片戲院新榮戲院，2019年9月30日關門熄燈，在地知名建設兼飯店經營公司承億集團買下戲院及基地，計畫興建電梯住宅大樓，在戲院拆除走入歷史前，建商暫時轉型藝術空間，明天下午攜手當代藝術家寧芮潔，舉辦首場創作個展《國王的森林城市》。
新榮戲院大樓及售票窗口，改為藝術家寧芮潔創作個展《國王的森林城市》宣傳海報，還有一個大型作品畫作，引起市民好奇，承億說，寧芮潔創作個展是承億耗時半年籌備的大型藝術展覽，也是寧芮潔參展以來，規模最大、展出作品最多的一次個展。
參展作品中，長7公尺、寬3.5公尺的「Lazy MOI」，搶眼吸睛超大型氣球，不容錯過，是可愛療癒系創作，是展覽最大件藝術作品，另有逾70件作品同時展出。
台灣畫家及雕塑家寧芮潔，多次受邀國際知名藝術展覽，如Art3f巴黎-2023年國際當代藝術博覽會、2023年首爾銀行藝術博覽會等。擅長創作西方表現主義形式風格的作品，在主觀絕對色彩與線條筆觸中，打造出每幅專屬她的世界觀。
明天下午2點半開幕活動，由寧芮潔分享創作歷程，介紹展覽「國王的森林城市」，讓觀眾暫時放空思緒，披上魔法的外衣，化身小精靈，跟著內心的神祕力量，進入寧芮潔的魔法世界！展出期間8月19日至10月15日。
新榮戲院基地224.5坪，承億計畫蓋電梯住宅大樓，預計9月底公開預售，先在原址辦新銳藝術家雕塑、畫作聯展。在地臉書社群發布新榮戲院被承億集團買下預定蓋住宅大樓消息，引發網友討論，有網友感傷老戲院一間間消失，有人說，城市發展往前進，有人說，目前營建成本1坪約20萬元，新建大樓售價每坪逾20萬元，老戲院建案未公開先轟動。
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