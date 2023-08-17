這景色隱身在雲林車流大橋！ 溪岸風景讓駕駛大吃一驚

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
牛挑灣溪獲中央補助1.9億多元，投入上游第1期治理工程，最快2個月內發包動工。記者陳苡葳／攝影
牛挑灣溪獲中央補助1.9億多元，投入上游第1期治理工程，最快2個月內發包動工。記者陳苡葳／攝影

雲林縣境內的牛挑灣溪每逢豪雨必淹水，造成周邊水林、口湖、四湖等鄉近500公頃農田遭淹沒，難以辨別「是田、是路」，人民生命財產飽受威脅，今獲中央補助2.07億元施作上游第1期治理工程，最快2個月內發包動工，預計後年完工。

立委蘇治芬說，牛挑灣溪下游的口湖段堤防已完成整治，但水林段因既有通水斷面不足，排水不易問題迫在眉睫；而中上游段的四湖、水林段雖在2021年已整治，但護岸工程仍未完善。

蘇治芬邀集水利署第5河川局長吳明華、水林鄉長許山埜等人現勘，溪岸水鳥成群，保留原始自然生態，令人驚喜；許也指出，牛挑灣溪的好壞「牽一髮動全身」，攸關鄰近鄉鎮安危，必須妥善整治才能避免成災。

牛挑灣溪總長約17公里，上游銜接山子內大排、頂寮大排，流經北港、水林、四湖、口湖等地區，吳明華說，水利署將投入2億700萬元進行牛挑灣橋上游第1期治理工程，預期可加速排水，遇豪雨時也能延緩淹水、降低深度，改善排水路通水能力，以達防洪減災效果。

該工程範圍於水林、四湖2鄉屬中上游渠段，長約1.3公里，寬則從45公尺拓寬至55公尺，也將一併在沿岸帶狀畸零地種植本土原生樹種，初步估計面積約0.7公頃，吳明華說，除美化景觀，樹木成蔭也能供民眾小憩。至於地方反映未來維護管理責任歸屬，水林鄉公所允諾負責；全案已進入招標階段，年底前動工。

牛挑灣溪岸水鳥成群，保留原始自然生態。記者陳苡葳／攝影
牛挑灣溪岸水鳥成群，保留原始自然生態。記者陳苡葳／攝影
雲林水林、四湖等數十位鄉民聚在牛挑灣溪旁聽取河川整治計畫。記者陳苡葳／攝影
雲林水林、四湖等數十位鄉民聚在牛挑灣溪旁聽取河川整治計畫。記者陳苡葳／攝影

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