這景色隱身在雲林車流大橋！ 溪岸風景讓駕駛大吃一驚

雲林縣境內的牛挑灣溪每逢豪雨必淹水，造成周邊水林、口湖、四湖等鄉近500公頃農田遭淹沒，難以辨別「是田、是路」，人民生命財產飽受威脅，今獲中央補助2.07億元施作上游第1期治理工程，最快2個月內發包動工，預計後年完工。

立委蘇治芬說，牛挑灣溪下游的口湖段堤防已完成整治，但水林段因既有通水斷面不足，排水不易問題迫在眉睫；而中上游段的四湖、水林段雖在2021年已整治，但護岸工程仍未完善。

蘇治芬邀集水利署第5河川局長吳明華、水林鄉長許山埜等人現勘，溪岸水鳥成群，保留原始自然生態，令人驚喜；許也指出，牛挑灣溪的好壞「牽一髮動全身」，攸關鄰近鄉鎮安危，必須妥善整治才能避免成災。

牛挑灣溪總長約17公里，上游銜接山子內大排、頂寮大排，流經北港、水林、四湖、口湖等地區，吳明華說，水利署將投入2億700萬元進行牛挑灣橋上游第1期治理工程，預期可加速排水，遇豪雨時也能延緩淹水、降低深度，改善排水路通水能力，以達防洪減災效果。