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嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」 手工製作月餅開賣了

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院學員努力復健，組成「愛的集團」手工製作月餅。圖／院方提供
嘉南療養院學員努力復健，組成「愛的集團」手工製作月餅。圖／院方提供

衛生福利部嘉南療養院是台灣主要精神障礙復健治療專科醫院，院方表示，今年聘請烘培坊老師與職能治療師合作帶領精障學員們組成「愛的集團」，手工製作中秋月餅，學員狀況穩定努力復健，雖然動作較慢，但月餅品質優良，送禮自用兩相宜。期待大家支持。

愛的集團手工月餅以紅、藍禮盒包裝，有月兔迎中秋(紅禮盒)和與月圓星夜共舞(藍禮盒)，提供「金旺禮盒」、「白金彩酥禮盒」、「黃金彩酥禮盒」、「黑金彩酥禮盒」、「黃金萬兩禮盒」、「金玉滿堂禮盒」等6種禮盒組合選擇。院方表示，嘉療少油、低糖、低熱量、不添加防腐劑的健康月餅，「沒買到可是會捶心肝」。

「愛的集團」手工月餅21日起正式開賣，早鳥有優惠，訂購專線06-2795019轉1227。

院方說，今年配合市政府社會局推廣台南在地商品的，期待讓愛的集團手作月餅能被更多人認識。院內烘培坊老師和職能治療師，帶領精障學員們「組成高效率的生產線，從月餅製作到包裝，將每一位學員安排在適合的位置，發揮他們最大的價值，做出高品質的月餅」。

職能治療科主任黃婉茹表示，對長期受精神疾病影響的學員來說，月餅製作流程這一連串看似簡單的步驟也是需要時間學習與練習，耐著性子一步一步用心去完成，對學員來說也是個相當重要的復健元素。感謝永康地區長老教會的支持，得知訂購愛的集團月餅作為父親節伴手禮。

院方表示，訂購月餅會是學員們在復健路上前進的動力。「期待我們手作的用心，能療癒大家中秋這重要的團圓日」。

嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供
嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供
嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供
嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供
嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供
嘉南療養院復健學員組成「愛的集團」手工製作月餅開賣了。圖／院方提供

月餅 復健 中秋

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