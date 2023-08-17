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嘉縣平林國小新設幼園 追加2千萬預算遭質疑
嘉義縣政府規畫新設大林鎮平林國小非營利幼兒園，獲中央補助2860萬元，原本縣府配合款286萬元，但原物料上漲，經費嚴重不足，縣府教育處再編列追加預算1997萬元；有議員昨天質詢質疑，應向中央爭取補助，或評估有無迫切需求。對此，縣府回應，有爭取未獲准，已準備發包施工而使用統籌分配款來追加。
縣府教育處長李美華說，大林鎮人口增加、地方有托育需求，平林國小申請非營利幼兒園，工程目前在細部設計，待追加預算通過後，預計年底發包工程，明年2月開始施工，2025年8月就可招生，幼幼班16人、小中班60人，總計可收托76人。
議員蔡奇璋在議會臨時會質詢說，此案縣款幾乎與中央對半支出，應向中央爭取，而非從縣款支出龐大金額，且須評估幼兒園是否有迫切需求，假如中央今年經費不足，也可以延後半年再提出申請；議員詹琬蓁說，少子化情形下，相信有閒置校舍能供應急使用，建議縣府再爭取經費後動工興建，支持幼教政策，但經費可以用在更多地方。
議員江志明則說，大埔美工業區設立後，結婚生子人口增加，許多人陳情「小孩沒人顧」，希望在平林國小增加托育量能，這筆錢能盡速投入。
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