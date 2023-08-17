聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南搶修雙春沙洲缺口 拚1周完成

聯合報／ 記者謝進盛莊曜聰／台南報導
杜蘇芮颱風造成海水將台南北門區雙春海岸沙洲沖出大洞，致濱海遊憩區休園近半個月。記者謝進盛／攝影
杜蘇芮颱風造成海水將台南北門區雙春海岸沙洲沖出大洞，致濱海遊憩區休園近半個月。記者謝進盛／攝影

台南北門區雙春濱海遊憩區上月28日因杜蘇芮颱風暴潮，海水沖毀沙洲灌入新水道，至今封園近半個月，林業及自然保育署預計明天進場以太空包、土方封堵缺口，預計1周完成。何時開園？業者說「安全無虞前提下再擇日開放」。

「怎會不擔心？」當地的洪姓養殖戶說，一旦海水再往前衝入村落，恐會波及大片魚塭，附近居民也可能難逃淹水，一輩子的家當都在這裡，面對眼前威脅也盼有關單位搶險作業能加快。

南市府指出，中央同意分工辦理搶修，短期應急先封堵缺口、水利署同步於防風林外側拋石養灘加厚，避免防風林再次破口，後續長期防護由五河局提報相關養灘防護計畫。

林業署嘉義分署解釋，3日搶修沙洲缺口，遭隔天超級大潮的大浪沖毀，180包每包200噸重太空包「去了了」，這次搶修今天利用退潮作沙灘進場道路，明天預計以600個太空包、重1000噸土方封堵缺口，並在外側設木樁，延緩海浪沖刷速度，下次考驗是30日大潮。

杜蘇芮颱風在雙春海岸沙洲沖刷出1個寬12公尺、長80公尺、高約2.5公尺的大破洞，使漲潮海水直沖雙春濱海遊憩區，業者上月28日先休園，本月5日起持續休園整理中。

杜蘇芮颱風 太空 風暴

延伸閱讀

影／颱風襲擊！高雄西施柚3成落果 果農心疼損失「眼淚都掉下來」

颱風暴潮波及 雙春濱海遊憩區休園已20天

洪災再重創中國經濟 專家憂北京恐攻台轉移焦點

生目睭未見過！澎湖挖「牡蠣」竟現0.9公分天然渾圓大珍珠

相關新聞

登革熱燒不停 羅一鈞：要觀察到9月中旬

本土登革熱疫情延燒，台南昨增62例確診、累計病例達1433例，雲林則增7例，總計189例。疾管署副署長羅一鈞昨到雲林古坑...

開辦長照 雲嘉南直呼經營不易

本報關注政府投入85億元前瞻預算整建長照據點，審計部指預算實現率低、進度落後，衛福部昨說明截至6月底據點開辦率近8成。雲...

台南搶修雙春沙洲缺口 拚1周完成

台南北門區雙春濱海遊憩區上月28日因杜蘇芮颱風暴潮，海水沖毀沙洲灌入新水道，至今封園近半個月，林業及自然保育署預計明天進...

新式蚵棚遭颱風摧毀 南市府補助改善

為解決每年蚵棚龐大清理費用及颱風季無法養殖淺棚牡蠣的問題，台南市府推動新式蚵棚和延繩式養殖，試養多年，不料上月杜蘇芮颱風...

嘉縣平林國小新設幼園 追加2千萬預算遭質疑

嘉義縣政府規畫新設大林鎮平林國小非營利幼兒園，獲中央補助2860萬元，原本縣府配合款286萬元，但原物料上漲，經費嚴重不...

台南東門陸橋封閉8個月恢復開放 大型車輛仍維持改道

台南市東門陸橋及機車地下道為市民通行重要道路，因鐵路地下化工程封閉8個月，預計8月31日恢復通行，但機車地下道永久封閉，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦