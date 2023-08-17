台南搶修雙春沙洲缺口 拚1周完成

台南北門區雙春濱海遊憩區上月28日因杜蘇芮颱風暴潮，海水沖毀沙洲灌入新水道，至今封園近半個月，林業及自然保育署預計明天進場以太空包、土方封堵缺口，預計1周完成。何時開園？業者說「安全無虞前提下再擇日開放」。

「怎會不擔心？」當地的洪姓養殖戶說，一旦海水再往前衝入村落，恐會波及大片魚塭，附近居民也可能難逃淹水，一輩子的家當都在這裡，面對眼前威脅也盼有關單位搶險作業能加快。

南市府指出，中央同意分工辦理搶修，短期應急先封堵缺口、水利署同步於防風林外側拋石養灘加厚，避免防風林再次破口，後續長期防護由五河局提報相關養灘防護計畫。

林業署嘉義分署解釋，3日搶修沙洲缺口，遭隔天超級大潮的大浪沖毀，180包每包200噸重太空包「去了了」，這次搶修今天利用退潮作沙灘進場道路，明天預計以600個太空包、重1000噸土方封堵缺口，並在外側設木樁，延緩海浪沖刷速度，下次考驗是30日大潮。

杜蘇芮颱風在雙春海岸沙洲沖刷出1個寬12公尺、長80公尺、高約2.5公尺的大破洞，使漲潮海水直沖雙春濱海遊憩區，業者上月28日先休園，本月5日起持續休園整理中。