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開辦長照 雲嘉南直呼經營不易

聯合報／ 記者陳苡葳黃于凡呂慧瑜李文德莊曜聰鄭惠仁吳淑玲／連線報導
雲林大埤鄉興安社區長照據點開辦「酸菜彩繪拓印包」等各種有趣手作課程吸引長者參與。記者陳苡葳／攝影
雲林大埤鄉興安社區長照據點開辦「酸菜彩繪拓印包」等各種有趣手作課程吸引長者參與。記者陳苡葳／攝影

本報關注政府投入85億元前瞻預算整建長照據點，審計部指預算實現率低、進度落後，衛福部昨說明截至6月底據點開辦率近8成。雲嘉南鄉村型社區直呼經營不易但很努力辦理，雲林大埤鄉3處社區克服志工、經費不足開辦長照，公所喊話「不該把都市標準套在農村上」；台南、嘉縣皆有民代認為，人力和營運財源都是難關。

對於審計部指出台南整建後未開辦的據點多，南市社會局回應，截至目前30案開辦完成，另4案輔導確認沒有辦理意願，補助經費34萬元繳回中央。

大埤鄉興安社區長照據點4月才開辦，長輩從零到現在超過20人，縣府譽為「據點模範生」，幕後推手是教職退休的社區理事長蔡文鐘，與同是教育界的妻子林祈杏，開辦各種手作課程，因為酸菜產業是在地共同記憶，自創逗趣酸菜彩繪圖，結合拓印讓長者自製專屬背袋；年紀最長94歲張廖阿嬤說，每次完成作品很有成就感，就像考到第1名一樣光榮。

蔡文鐘說，一邊充實課程，一邊呈現成果，讓更多人了解社區做什麼，志工從起初個位數成長至11人，志工也訪視不便出門的獨居老人、經濟弱勢村民。

「完全想像不到這裡是全台最高齡的村落之一！」大埤鄉長林森寳說，全鄉15村以前動能很低，公所調查有意願發展的社區、編經費，踏實的辦據點、長青食堂，活動中心笑聲此起彼落，中央不該完全用數字看天下，要理解基層辛苦給予鼓勵，否則只會打擊士氣。

台南新市區老人活動中心3年前整建後，1樓當C級照顧關懷據點，社內社區發展協會理事長辜文正說，整建前是長年養蚊子場所，現長輩都會相約朋友上課，人數都呈現成長趨勢；嘉縣水上鄉82歲林賴蒜參加龍德村老人食堂，曾因膝蓋開刀不便，透過老師教跳舞、穿新娘服等活動，她說，不會有老了沒用的不好想法。

南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，社區長照不少卡到服務員、志工配置不足，政府要協助增人力；嘉縣議員李國勝說，許多據點開不到半年就收起來，缺經費營運。

長照 台南 長輩

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