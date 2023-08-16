志工從無到有！全台最高齡村 雲林這社區成據點模範生

雲林縣大埤鄉興安社區長照據點4個多月前開辦，志工從無到有，固定參與的長者，也從零到現在超過20人，成長飛快被縣政府譽為「據點模範生」，林森寳說，上任時承諾要打造大埤變成最快樂的「樂齡鄉」，每個星期一到五，早上社區活動中心笑聲此起彼落，完全想像不到這裡是全台最高齡的村落之一。

雲林縣輔導超過百個長照據點，但農村人口老化嚴重，能支援的人力有限，大埤鄉公所社會課專責老人福利業務課員黃啟彰說，曾找過醫院、人團進駐興安辦據點，但評估後都表示沒有意願，直言不好做。

興安社區4月才開辦，對比其他資深社區還是「新生兒」，發展速度一鳴驚人，幕後推手是教職退休的理事長蔡文鐘，與同是教育界出身的太太林祈杏，兩人接手後一刻不得閒，開辦各種有趣的手作課程。

對興安村的長者來說，酸菜產業是大埤爺奶的共同記憶，林祈杏腦筋動得快，以幼兒教育專業，自創逗趣酸菜彩繪圖，結合拓印讓長者自製專屬背袋，80歲阿嬤炫耀「我要背這個買菜！」。

94歲張廖阿嬤是社區「最大的寶貝」，她認為有伴一起上課、聊天彷彿回到日治時期求學的場景，加上課程多元，每次完成作品，都讓她很有成就感，就像考到第1名一樣光榮。

蔡文鐘笑說，爺奶保護作品就像呵護孫子般，畫面可愛，也讓志工強烈感受到大家知足的心意，更有服務他們的動力。

蔡文鐘每月也與志工組隊訪視不便出門的獨居老人、經濟弱勢等村民，為了更深層關心，他還會「調班換人」，每一組人每次不同路線，也是刺激社區動起來的方法之一，現在志工從起初的個位數成長至11人，目標20人以上。

「錢沒問題、人有問題」農村型社區，70歲以下的人要農忙、顧家庭，但蔡文鐘認為「參與意願是可以影響的」，他一面充實課程，一面用成果影響大家，即是希望獲得更多人認同，了解社區在做什麼。