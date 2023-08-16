志工從無到有！全台最高齡村 雲林這社區成據點模範生
雲林縣大埤鄉興安社區長照據點4個多月前開辦，志工從無到有，固定參與的長者，也從零到現在超過20人，成長飛快被縣政府譽為「據點模範生」，林森寳說，上任時承諾要打造大埤變成最快樂的「樂齡鄉」，每個星期一到五，早上社區活動中心笑聲此起彼落，完全想像不到這裡是全台最高齡的村落之一。
雲林縣輔導超過百個長照據點，但農村人口老化嚴重，能支援的人力有限，大埤鄉公所社會課專責老人福利業務課員黃啟彰說，曾找過醫院、人團進駐興安辦據點，但評估後都表示沒有意願，直言不好做。
興安社區4月才開辦，對比其他資深社區還是「新生兒」，發展速度一鳴驚人，幕後推手是教職退休的理事長蔡文鐘，與同是教育界出身的太太林祈杏，兩人接手後一刻不得閒，開辦各種有趣的手作課程。
對興安村的長者來說，酸菜產業是大埤爺奶的共同記憶，林祈杏腦筋動得快，以幼兒教育專業，自創逗趣酸菜彩繪圖，結合拓印讓長者自製專屬背袋，80歲阿嬤炫耀「我要背這個買菜！」。
94歲張廖阿嬤是社區「最大的寶貝」，她認為有伴一起上課、聊天彷彿回到日治時期求學的場景，加上課程多元，每次完成作品，都讓她很有成就感，就像考到第1名一樣光榮。
蔡文鐘笑說，爺奶保護作品就像呵護孫子般，畫面可愛，也讓志工強烈感受到大家知足的心意，更有服務他們的動力。
蔡文鐘每月也與志工組隊訪視不便出門的獨居老人、經濟弱勢等村民，為了更深層關心，他還會「調班換人」，每一組人每次不同路線，也是刺激社區動起來的方法之一，現在志工從起初的個位數成長至11人，目標20人以上。
「錢沒問題、人有問題」農村型社區，70歲以下的人要農忙、顧家庭，但蔡文鐘認為「參與意願是可以影響的」，他一面充實課程，一面用成果影響大家，即是希望獲得更多人認同，了解社區在做什麼。
林森寳說，全鄉15個村莊，以前動能很低，公所一步一腳印調查有意願發展的社區編經費做起來，成效佳的繼續推、協助向上爭取經費，踏實的辦據點、長青食堂，而今衛福部要求據點的空間、志工、行政工作等檢核指標，達到標準才給予補助舉辦課程，但不該完全用數字看天下，中央要理解基層辛苦給予鼓勵，否則只會打擊士氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言