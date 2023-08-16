今晚到明晨低壓帶逼近 南市未雨綢繆三級開設作業

最新氣象資料顯示，今晚到明晨南市開始受到低壓帶及西南季風水氣影響，周四、周五恐有強降雨、大雷雨，南市府未雨綢繆，今晚宣布水災三級開設，由水利局人員進駐水情中心24小時守視及處置災情。

水利局今晚發布新聞稿指出，近期天氣較不穩定，依據氣象局情資顯示，今晚到明晨台南開始受到低壓帶及西南季風水氣影響，周四、周五易降雨。

尤其凌晨到上午時段因海陸風交會作用，降雨強度較大，有大雨、雷雨發生機率，預估周六低壓帶逐漸往西遠離，清晨到上午的降雨將會逐漸減少，周日則轉為比較典型夏季午後山區有雷陣雨的天氣。

為因應低壓帶及西南季風影響，水利局今晚開設水災三級應變中心，由同仁進駐水情中心24小時守視及處置災情，今日下午也派員巡視淹水熱區，確認現場水路是否暢通、抽水機、抽水站、水門等設備是否可正常運作，如後壁區菁寮老街、麻豆區、七股區、新市區虎頭溪流域周邊、北區小東地下道、東區大同地下道、安南區城西里、城南里等。