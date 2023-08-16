快訊

美男紳士們的荒謬搞笑：日本女漫畫家36歲病逝引粉絲震驚

公東高工賣地求生！企業主買下無償出借 教育部說話了

58歲婦人患17年高血壓竟「不藥根治」 醫查出病因是這個

七夕遊台南！祭魁星做十六歲 登記結婚還送好禮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
8月22日七夕情人節來來台南登記結婚，有好禮相送。圖／台南市攝影商業同業公會提供
8月22日七夕情人節來來台南登記結婚，有好禮相送。圖／台南市攝影商業同業公會提供

農曆7月初7不僅是浪漫情人節，也是科舉之神魁星爺以及兒童保護神七娘媽的誕辰。南市觀旅局表示，赤崁樓文昌閣就有祭祀魁星的傳統，府城包括孔廟商圈、安平開台天后宮、開隆宮以及施姓大宗祠等更舉辦「做十六歲」成年禮，歡迎全台年輕學生到台南歡喜「轉大人」並祈求考試順利。

觀旅局長林國華提醒大家要把握最後機會參加8月22日七夕情人節「台南結婚送長長久久祝福禮活動」，也歡迎出生民國97年次的16歲青年走訪虎頭埤風景區享免票優惠，更鼓勵全台大小朋友一起來台南住宿並使用「台南好康券」消費享好康。

赤崁祭魁星將在農曆七月七日舉行，當天上午赤崁樓海神廟有學子祈福祭祀典禮，活動收費每人200元，包括平安米、祈福紅蛋、糕餅、紀念扇子、赤崁魁星餅、魁星筆等紀念品，報名網址（https://www.accupass.com/event/2308010126397994037500）。另中西區的祀典武廟以及北區的縣城隍廟和三山國王廟，也都是助長考運的文昌帝君神祉，可祈求神明加持，考運亨通。

8月22日七夕16歲成年禮將在全台首學孔廟舉行，儀式包括向玉皇大帝及至聖先師孔子祭告、向聖王媽及七娘媽行香、奉茶禮、父母加綵、上文昌閣參拜文昌及魁星以保佑考試高中，典禮完畢後，主辦單位會贈送證書、紀念品、現金紅包及彩帶。報名及詳情請瀏覽台南孔廟商圈臉書粉專（https://www.facebook.com/tnfzst/?locale=zh_TW）。

安平開台天后宮於8月20日舉辦「做十六歲」成年禮儀式，雖然名額已秒殺，仍可參考活動行程走訪景點，在開台天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王，然後到觀音亭祭拜觀世音菩薩以及零到七歲兒童守護神大聖爺，再到廣濟宮祭拜兒童守護神中壇元帥，接著到安平古堡登王城象徵步步高升，順道遊覽安平老街、盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿與東興洋行等景點。

台南唯一主祀七娘媽的廟宇開隆宮，20及22日為97年次肖鼠的16歲少年舉辦4場成年禮活動，包括做16成年禮團拜，向七娘媽上香感恩、敬稟感恩狀、鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境等活動。22日晚上7點舉辦魁星爺擲筊杯拿獎學金、求祈願金卡活動，歡迎大家前來共襄盛舉。

台灣臨濮堂施姓大宗祠今年仍延續傳統，為屆齡青年以團體型態做16歲，讓青年朋友們一同參加鑽七娘媽亭，走過這段象徵「成年」的歲月。

台南市安平開台天后宮20日將辦做16歲活動。本報資料照片
台南市安平開台天后宮20日將辦做16歲活動。本報資料照片

台南 情人節 赤崁樓 安平古堡 天后宮

延伸閱讀

只賣2天！Lady M七夕限定「紅心芭樂千層」限量開賣，「粉嫩心型＋白色珍珠糖」甜蜜更加分

跨業聯名搶七夕商機 夏慕尼攜手歐舒丹推限定套餐

花蓮七星潭「星光音樂會」 七夕周末甜蜜登場

迎七夕限時5天！7-ELEVEN、全家便利商店「哈根達斯迷你杯／雪糕買10送10」

相關新聞

今晚到明晨低壓帶逼近 南市未雨綢繆三級開設作業

最新氣象資料顯示，今晚到明晨南市開始受到低壓帶及西南季風水氣影響，周四、周五恐有強降雨、大雷雨，南市府未雨綢繆，今晚宣布...

嘉市YouBike周轉率非六都第一 明年增50站里里有站點

嘉義市接軌國際減碳趨勢，持續推動雙B(電動公車、YouBike)運輸服務，達成里里有站點目標，明年將增加50個站點、37...

南市登革熱逼近1500例！採九宮格方式噴藥 殺蚊於瞬間

台南市今天再新增本土登革熱62例，累積1433例，永康、東區持續嚴峻，分別新增19、18例。為了搶第一時間立即消滅病媒蚊...

鬼月到不關廟門 台南柳營代天院今辦開鼓儀式

農曆7月鬼門開，台南柳營代天院不關廟門，今天辦理三年一科王醮 「起手式」鑼壇大典開鼓儀式，吸引大批信眾與會，為後續將登場...

北基隆、南虎尾來了 虎尾中元祭今開跑　

素有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林虎尾中元祭活動開跑，今天舉辦七大普渡區及廣雲宮聯合開香祭典儀式，雲林縣長張麗善表示，縣府...

搶普渡商機 雲林跨界整合推中元普渡箱

中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱，供民眾及企業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦