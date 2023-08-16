七夕遊台南！祭魁星做十六歲 登記結婚還送好禮

農曆7月初7不僅是浪漫情人節，也是科舉之神魁星爺以及兒童保護神七娘媽的誕辰。南市觀旅局表示，赤崁樓文昌閣就有祭祀魁星的傳統，府城包括孔廟商圈、安平開台天后宮、開隆宮以及施姓大宗祠等更舉辦「做十六歲」成年禮，歡迎全台年輕學生到台南歡喜「轉大人」並祈求考試順利。

觀旅局長林國華提醒大家要把握最後機會參加8月22日七夕情人節「台南結婚送長長久久祝福禮活動」，也歡迎出生民國97年次的16歲青年走訪虎頭埤風景區享免票優惠，更鼓勵全台大小朋友一起來台南住宿並使用「台南好康券」消費享好康。

赤崁祭魁星將在農曆七月七日舉行，當天上午赤崁樓海神廟有學子祈福祭祀典禮，活動收費每人200元，包括平安米、祈福紅蛋、糕餅、紀念扇子、赤崁魁星餅、魁星筆等紀念品，報名網址（https://www.accupass.com/event/2308010126397994037500）。另中西區的祀典武廟以及北區的縣城隍廟和三山國王廟，也都是助長考運的文昌帝君神祉，可祈求神明加持，考運亨通。

8月22日七夕16歲成年禮將在全台首學孔廟舉行，儀式包括向玉皇大帝及至聖先師孔子祭告、向聖王媽及七娘媽行香、奉茶禮、父母加綵、上文昌閣參拜文昌及魁星以保佑考試高中，典禮完畢後，主辦單位會贈送證書、紀念品、現金紅包及彩帶。報名及詳情請瀏覽台南孔廟商圈臉書粉專（https://www.facebook.com/tnfzst/?locale=zh_TW）。

安平開台天后宮於8月20日舉辦「做十六歲」成年禮儀式，雖然名額已秒殺，仍可參考活動行程走訪景點，在開台天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王，然後到觀音亭祭拜觀世音菩薩以及零到七歲兒童守護神大聖爺，再到廣濟宮祭拜兒童守護神中壇元帥，接著到安平古堡登王城象徵步步高升，順道遊覽安平老街、盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿與東興洋行等景點。

台南唯一主祀七娘媽的廟宇開隆宮，20及22日為97年次肖鼠的16歲少年舉辦4場成年禮活動，包括做16成年禮團拜，向七娘媽上香感恩、敬稟感恩狀、鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境等活動。22日晚上7點舉辦魁星爺擲筊杯拿獎學金、求祈願金卡活動，歡迎大家前來共襄盛舉。

台灣臨濮堂施姓大宗祠今年仍延續傳統，為屆齡青年以團體型態做16歲，讓青年朋友們一同參加鑽七娘媽亭，走過這段象徵「成年」的歲月。