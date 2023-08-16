嘉市YouBike周轉率非六都第一 明年增50站里里有站點
嘉義市接軌國際減碳趨勢，持續推動雙B(電動公車、YouBike)運輸服務，達成里里有站點目標，明年將增加50個站點、375輛車及750支停車柱，截至目前YouBike總站145站，周轉率每車超過4轉，是YouBike系統非六都第1名。
市府說，前年市區公車全面底低盤電動化，成為全國第一個市區百分百電動公車服務城市，市區公車搭乘成長率連續3年全國第一，去年12月建置5條幸福巴士路線，減少公共運輸服務缺口，與電動公車同步啟動的Youbike2.0租賃系統建置，串連公共運輸最後一哩路，截至目前總站145站，周轉率每車超過4轉，為YouBike系統非六都第1名。
市長黃敏惠說，為達成YouBike里里有站點目標，結合愛嘉義APP，統合公車路線與即時動態、YouBike點位地圖等資訊，滿足民眾通勤、生活、觀光等多樣化需求，市府2020年底起逐步建置公共自行車YouBike 2.0服務站點，設置至今創下全國唯一「零」單車失聯率紀錄，累計至7月騎乘人次突破345萬人次大關，足見民眾對公共自行車喜好。
黃敏惠表示，為滿足民眾騎乘需求，提升最後一哩路服務水準，除強化既有站點調度效率，規畫在未設站區域新增站點，預估明年增加50個站點、375輛車及750支停車柱。
Youbike由自行車製造商捷安特負責建置營運，捷安特總經理鄭秋菊感謝市長支持低碳綠色公共運輸，將嘉市打造成兼具智慧、共享與環保概念幸福微笑城市，率先全國導入Youbike2.0E電輔車，使民眾交通更加便捷與舒適，讓城市永續發展。
交通處長許啟明說，民眾每騎乘公共自行車1公里可減少0.1公斤碳排放量，為鼓勵民眾利用低碳運具，即日起至12月31日，民眾凡騎乘YouBike 2.0前30分鐘享10元補助，另持電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士享免費優惠。
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