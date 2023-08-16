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南市登革熱逼近1500例！採九宮格方式噴藥 殺蚊於瞬間

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局參考疾病管制署建議，改採九宮格方式噴藥。圖／衛生局提供
台南市衛生局參考疾病管制署建議，改採九宮格方式噴藥。圖／衛生局提供

台南市今天再新增本土登革熱62例，累積1433例，永康、東區持續嚴峻，分別新增19、18例。為了搶第一時間立即消滅病媒蚊，改採九宮格噴藥方式，以氣霧式殺蟲劑執行緊急戶內化學防治作業，希望能大幅提升化學防治執行效率。

今日62例分布狀況為永康區19例，東區18例，安南區及南區各9例，北區4例，仁德區2例，中西區1例，年齡介於3歲至82歲。登革熱防治中心表示，為增進登革熱緊急化學防治效率，搶在第一時間立即消滅病媒蚊，參考疾病管制署建議，除針對群聚大區塊噴藥外，針對單一個案登革熱確診病例，將以個案住家為中心點，採用九宮格(前後左右共計9戶)噴藥方式，規畫以氣霧式殺蟲劑執行緊急戶內化學防治作業。

不過，社區如發生群聚狀況，將執行區塊式戶內外化學防治作業，嚴格落實孳生源清除及化學防治措施，澈底消滅社區中病媒蚊成蚊，阻斷社區傳播鏈，避免疫情擴散蔓延。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，氣霧式殺蟲器與目前熱霧機使用的藥劑成分同為除蟲菊精化合物，使用的劑量只足以殺死蚊蟲，對人體毒性極低，但對昆蟲及魚類毒性較高，如民眾家中有養魚，一定要記得水族箱暫時關閉打氣機並密蓋，寵物請務必帶離開，其餘物品可用報紙或塑膠袋大略掩蓋，不要過度包覆，以免病媒蚊躲避在內，影響防疫效果。

噴藥後，請務必將門窗繼續關閉60分鐘，以澈底殺死所有成蚊，再帶口罩入內，將門窗、電風打開，以例殺蟲劑排出，充分通風後再進入清理。

衛生局統計，本周已在東區調查878戶、其中陽性戶25戶，查獲761個積水容器、31個陽性容器，開立23張舉發單。

登革熱 病媒蚊

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