快訊

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶普渡商機 雲林跨界整合推中元普渡箱

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影
中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影

中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱，供民眾及企業採購，即日起開賣，台塑企業、長春集團展現企業社會責任，採購雲林良品中元普渡箱捐贈給縣內社福機構。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，隨著現代生活型態改變，供品準備以多元、方便為主，雲林縣政府與縣農會結合各大農會的優質農特產品推出專屬普渡箱，不僅方便民眾祭拜好兄弟，也達到為雲林農產品行銷的目的。

雲林良品中元普渡箱內容豐富多元，包含雲林縣農會的雲農花生湯、西螺鎮農會的牛奶米鼓棒、土庫鎮農會的脆皮爆米花、古坑鄉農會的咖啡米乖乖、四湖鄉農會的南瓜濃湯、水林鄉農會的地瓜甜餐包、麥寮鄉農會的花生方塊酥、虎尾鎮農會的虎霸王花生、雲林縣肉品市場的雲饗豬蜜汁肉干以及中華民國農會的蓬萊米泡麵等。

縣長張麗善表示，雲林良品中元普渡箱內的產品都是雲林縣內最優質的雲林良品，澎拜的一箱滿足供品需求，歡迎大家踴躍訂購，用雲林良品攻佔好兄弟的味蕾。

台塑企業與長春集團今天一同發揮愛心做善事，分別採購1014箱、300箱雲林良品中元普渡箱捐贈給雲林縣內社福機構，台塑企業麥管部經理室協理蔡建樑表示，希望藉以拋磚引玉，帶動企業照顧社會之責。

縣府農業處長魏勝德表示，雲林良品中元普渡箱中原期間限定，即日起開賣，售價1500元一箱，訂購請撥打雲林縣農會訂購專線（05）5974101#237數量有限，售完為止。

中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影
中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影
中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影
中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱。記者陳雅玲／攝影

雲林 農會 張麗善

延伸閱讀

雲林男子縱火家人3死1重傷 竟只因一句話就引燃酒精膏

雲林第一處街頭藝人展演平台要收費 理事長：可能要倒貼

相關新聞

搶普渡商機 雲林跨界整合推中元普渡箱

中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱，供民眾及企業...

台南雲林同鄉會力挺國軍 棉薄之力向軍方致意

慰勞國軍弟兄，台南市雲林同鄉會今前往歸仁航空特戰指揮部、飛行訓練指揮部，並致贈加菜金。同鄉會理事長施朝桂表示，目前兩岸關...

溫室新法寶「暗管」排水可增加產量 中央補助半價裝設

嘉義縣近年推動智慧農業，縣府成立國本學堂帶領農民創新，縣長翁章梁今到食安大樓參加成果展。青農張耿赫展示智慧農業法寶「暗管...

影／逾2公尺巨大火雞創意供品超吸睛 嘉義城隍廟鬼月開普

今天民俗開鬼門，嘉義市中元節慶有「輪普」習俗，國定古蹟嘉義城隍廟下午1點在廟埕舉行開香普度，廟方結合各界推出多項創意供品...

國際滑輪溜冰賽台南奪金抱銀 黃偉哲：將建更多溜冰場

台南選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽成績亮眼，27名選手共奪得5金1銀1銅，市長黃偉哲今天頒發「台南之光」獎牌嘉勉。市議員現...

百年榕樹下的一盞燈 台南山區廟方給好兄弟的溫柔

今天是農曆7月1日，民間有「鬼門開」的信仰，各地都有不同的習俗文化。台南山上新莊里大庄代天府福緣宮，保留著掛「普度公燈」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦