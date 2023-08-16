搶普渡商機 雲林跨界整合推中元普渡箱

中元節即將到來，看中普渡商機，雲林縣政府結合雲林縣農會，整合縣內各大農會的農特產品，推出雲林良品中元普渡箱，供民眾及企業採購，即日起開賣，台塑企業、長春集團展現企業社會責任，採購雲林良品中元普渡箱捐贈給縣內社福機構。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，隨著現代生活型態改變，供品準備以多元、方便為主，雲林縣政府與縣農會結合各大農會的優質農特產品推出專屬普渡箱，不僅方便民眾祭拜好兄弟，也達到為雲林農產品行銷的目的。

雲林良品中元普渡箱內容豐富多元，包含雲林縣農會的雲農花生湯、西螺鎮農會的牛奶米鼓棒、土庫鎮農會的脆皮爆米花、古坑鄉農會的咖啡米乖乖、四湖鄉農會的南瓜濃湯、水林鄉農會的地瓜甜餐包、麥寮鄉農會的花生方塊酥、虎尾鎮農會的虎霸王花生、雲林縣肉品市場的雲饗豬蜜汁肉干以及中華民國農會的蓬萊米泡麵等。

縣長張麗善表示，雲林良品中元普渡箱內的產品都是雲林縣內最優質的雲林良品，澎拜的一箱滿足供品需求，歡迎大家踴躍訂購，用雲林良品攻佔好兄弟的味蕾。

台塑企業與長春集團今天一同發揮愛心做善事，分別採購1014箱、300箱雲林良品中元普渡箱捐贈給雲林縣內社福機構，台塑企業麥管部經理室協理蔡建樑表示，希望藉以拋磚引玉，帶動企業照顧社會之責。