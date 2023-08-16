嘉縣擬新建平林國小附幼追加1997萬縣款 議員：應向中央爭取經費

嘉義縣政府規畫新建平林國小附設幼兒園，中央補助2860萬元、縣府配合款286萬元，但因物價上漲，經費嚴重不足，教育處再追加預算1997萬元。議員蔡奇璋、詹琬蓁今在議會臨時會質疑，當初未編列足夠預算，應向中央爭取經費，而非從縣款支出龐大金額。

教育處長李美華說，大林鎮人口增加、地方有托育需求，在平林國小提出附設幼兒園申請，獲中央核定經費2860萬元，但因物價上漲追加預算，向中央爭取沒獲准，且工程已在細部設計，準備發包施工，需使用縣府統籌分配款，再追加1997萬元。

議員江志明說，大埔美工業區設立後，年輕人就業、買房子，結婚生子人口增加，許多人陳情「小孩沒人顧」，希望在平林國小增加托育量能。大林鎮已在發展中，幼兒園關係未來發展，建築物興建時間很久，希望這筆錢能盡速投入。

議員蔡奇璋說，縣款幾乎與中央對半支出，當初編列預算不足，應向中央爭取，而非從縣款支出龐大金額。需評估幼兒園是否有迫切需求，就算中央今年經費不足，也可以延後半年再向中央申請，可由教育處再評估。

議員詹琬蓁說，在少子化情形下，相信已有閒置校舍能供應急使用，建議教育處向中央爭取經費後，再動工興建，而非從縣款支出新建非營利幼兒園，雖然支持幼教政策，但經費可以用在更多地方。