瑞士青農參訪嘉義 一句「想去阿里山」瞬間圓了曙光夢

瑞士青年Angela Nicole Ineichen參與農業部國際農村青年交換訪問計畫，3周時間，走遍嘉義縣18鄉鎮市農會，深度體驗在地農村產業，日前與嘉縣農會總幹事黃貞瑜相見歡時，提到「想去阿里山」，黃貞瑜因她這句話，立即修改行程，讓Angela在離台前幸運如願見到台灣阿里山曙光大景。

在嘉義縣農會總幹事黃貞瑜安排下，Angela在9、10日到訪阿里山國家森林遊樂區。Angela今天受訪表示，非常感動，謝謝黃貞瑜圓她的阿里山觀光夢，2天1夜體驗凌晨3點就要起床，搭著林鐵小火車上到祝山看日出。

Angela說，前一天早上見下大雨，她一度擔心看不到曙光，直說自己真的很幸運，順利首次來就能看到國際知名阿里山日出，隨後漫步走在林道賞千年檜木林、姊妹潭，感受到滿滿芬多精森林浴，留下對嘉義阿里山很美好的回憶。

黃貞瑜表示，從7月21日至8月14日Angela在嘉義縣做為期24天交流訪問，由縣農會安排到朴子市、中埔鄉、番路鄉等18個農會，深度參與各農村產業及生活文化，透過國際農村青年交換訪問計畫撮合農業交流，增進兩國人民友誼。

Angela表示，在嘉義待3周的時間，體驗到很多有趣新奇的事，特別是小吃部分，在品嘗台灣「臭豆腐」後，自己完全愛上這特殊氣味與口感的美食。