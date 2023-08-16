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百年榕樹下的一盞燈 台南山區廟方給好兄弟的溫柔

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
福緣宮廟埕前有兩株超過百年的老榕樹，其中右側接近出入口的樹，每年農曆7月1日，都會裝上「普度公燈」格外搶眼。記者李文德／攝影
福緣宮廟埕前有兩株超過百年的老榕樹，其中右側接近出入口的樹，每年農曆7月1日，都會裝上「普度公燈」格外搶眼。記者李文德／攝影

今天是農曆7月1日，民間有「鬼門開」的信仰，各地都有不同的習俗文化。台南山上新莊里大庄代天府福緣宮，保留著掛「普度公燈」的傳統。廟方將燈掛在百年榕樹上相當特別，也更有為好兄弟照明的用意。

山上區大庄福緣宮主祀余府千歲，是當地信仰中心。廟埕前有兩株超過百年的老榕樹，不過右側的樹，每當農曆7月1日，都會裝上「普度公燈」格外搶眼。

主委陳鳳文表示，每當「鬼門開」時，為幫好兄弟照路，又能夠有個地方休息。都會特別準備電燈、竹子、斗笠來組成普度公燈。早期普度公燈會使用油燈照明，每戶人家都會在門口設置，不過隨著夜間照明設備發達，這傳統已經相當罕見。

陳鳳文還說，每年農曆7月的第一天與最後一天，各有祭拜「月頭、月尾」的慣例，會請宮廟值年爐主準備供品。中元節當天也更有普度，一切習俗全都遵照傳統。

康姓爐主表示，從小只知道宮廟每年農曆7月都有這樣的習俗，也曾看過幾戶人家掛過普度公燈，不過現在數量更稀少。

山上區大庄福緣宮主祀余府千歲，是當地信仰中心，每當農曆7月1日都會裝上「普度公燈」，一切遵照傳統習俗進行。記者李文德／攝影
山上區大庄福緣宮主祀余府千歲，是當地信仰中心，每當農曆7月1日都會裝上「普度公燈」，一切遵照傳統習俗進行。記者李文德／攝影
福緣宮廟埕前有兩株超過百年的老榕樹，其中右側接近出入口的樹，每年農曆7月1日，都會裝上「普度公燈」格外搶眼。記者李文德／攝影
福緣宮廟埕前有兩株超過百年的老榕樹，其中右側接近出入口的樹，每年農曆7月1日，都會裝上「普度公燈」格外搶眼。記者李文德／攝影

普度 信仰 鬼門開

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