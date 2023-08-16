颱風暴潮波及 雙春濱海遊憩區休園已20天

台南北門雙春濱海遊憩區因日前「杜蘇芮」颱風暴潮海水沖毀沙洲灌入成新河道，從上月28日被迫休園迄今已20天業者無奈。附近居民呼籲為保障生命財產安全，相關單位搶修作業希望能加把勁。

北門雙春海岸線，北接八掌溪出海口，南臨急水溪出海口，近些年沙灘、沙洲流失嚴重，海岸線被侵蝕退縮2、300公尺，漲潮時海水長驅直入沖刷沙洲和防風林，危及沙洲一側雙春濱海遊憩區和附近雙春地區居民生命財產安全。

結果，上月28日杜蘇芮颱風強風暴潮，在雙春海岸沙洲沖刷出一道寬12米、長80米、高約2.5米的大破洞，漲潮海水直沖雙春濱海遊憩區，眼看恐危及遊客安全，業者28日當天已自行先休園，後又於本月5日至10日宣布休園6天，不過日來大門不見營業痕跡，引起外界好奇，在業者低調證實持續園區整理作業中，安全無虞前提下，會擇日再次開放。

而南市府本月7日已邀中央機關會勘解決對策，經溝通後短期應急處理由農業部林業及自然保育署嘉義分署盡速進場以太空包封堵缺口，後續由水利署於防風林外側同步拋石養灘加厚，避免防風林再次破口，長期防護由五河局提報相關養灘防護計畫編列經費，以解決雙春海岸侵蝕問題。

據知，目前相關搶災搶險作業啟動，農業部林業及自然保育署嘉義分署調派太空包等機具，將於18日進場施工，至於何時完成，仍待進一步確認。