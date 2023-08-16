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瑞士青年訪嘉義體驗農村生活 一圓阿里山觀光夢

中央社／ 嘉義縣16日電
來自瑞士的安吉拉（Angela Nicole Ineichen）（前右3）參與農業部國際農村青年交換訪問計畫，花3週走遍嘉義縣各農會體驗農村生活，近日圓夢到阿里山看日出。（嘉義縣農會提供）
來自瑞士的安吉拉（Angela Nicole Ineichen）（前右3）參與農業部國際農村青年交換訪問計畫，花3週走遍嘉義縣各農會體驗農村生活，近日圓夢到阿里山看日出。（嘉義縣農會提供）

來自瑞士安吉拉（Angela Nicole Ineichen）參與農業部國際農村青年交換訪問計畫，花3週走遍嘉義縣各農會體驗農村生活，卻沒到過阿里山，嘉縣農會總幹事黃貞瑜近日幫她一圓觀光夢。

24歲的安吉拉大學念的是地理空間工程學系，目前擔任滑雪教練，她感謝黃貞瑜圓了自己的阿里山觀光夢，她表示，體驗凌晨3時起床搭小火車到祝山看日出，原本前一天早上還下著傾盆大雨，很幸運當天還是有看到日出，也漫步林間觀看千年檜木群林、姊妹潭，留下美好回憶。

安吉拉表示，在嘉義待了3週時間，生活體驗到很多不一樣的事，尤其是去吃了台灣的「臭豆腐」，聞起來就像臭臭的起司，但搭配泡菜、沾醬一起吃，口感外脆內軟，讓她一嚐成最愛。

黃貞瑜今天告訴中央社記者，安吉拉7月21日至8月14日在嘉義縣進行為期24天交流訪問，嘉義縣農會安排她到朴子市、中埔鄉、溪口鄉等18個農會，參與農村生活、體驗嘉義人的熱情。9日、10日還安排阿里山國家森林遊樂區，黃貞瑜透露只因安吉拉一句「想去阿里山」，立馬調整行程讓她看看嘉義最美風景。

黃貞瑜說，透過國際農村青年交換訪問計畫的撮合，對安吉拉及接待農家來說，都是很棒的農業交流，更增進雙方友誼。

嘉義訪問結束前2人會面，安吉拉感謝嘉縣各農會接待及安排體驗學習，也讓自己收穫滿滿，她肯定嘉義是個好地方，台灣是個友善的國家；黃貞瑜準備嘉縣評鑑特等獎龍眼蜂蜜送給安吉拉，希望她回國後想起台灣都是甜滋滋的回憶。

嘉義 阿里山 瑞士

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