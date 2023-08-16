南科特定區汰管 善化22日起水壓降低23小時

配合南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，台南市善化區部份區域8月22日上午9時至23日上午8時水壓降低23小時，受影響人家4821戶。

台灣自來水公司第六區管理處今天新聞稿指出，善化區部份區域22日上午9時起水壓降低23小時，主要是配合南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，以提升善化區供水穩定。

六區處呼籲水壓降低提前儲水備用，水壓降低期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警；工地周邊將執行交通管制，若遇豪雨或發布颱風警報，施工將取消。

六區處表示，這次水壓降低區域是善化區部分里別，涵蓋光文里、坐駕里及文昌里。受影響人家4821戶，也就是台鐵路以西、中正路66巷以北、中正路以東、光文里界以南。