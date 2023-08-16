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鬼母招子婿...台南鹽水「中洲媽」有鄉野傳說

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水急水溪畔的「中洲媽」小祠，曾有「鬼母招子婿」傳說，多年前還拍成電視劇，讓小廟意外爆紅。記者謝進盛／攝影
台南鹽水急水溪畔的「中洲媽」小祠，曾有「鬼母招子婿」傳說，多年前還拍成電視劇，讓小廟意外爆紅。記者謝進盛／攝影

農曆7月鬼門開，相關鄉野傳說讓人更好奇；在台南鹽水急水溪畔的「中洲媽」小祠，曾有「鬼母招子婿」傳說，多年前還拍成電視劇，讓小廟意外爆紅。

「中洲媽」小廟，位在鹽水區下林里（今竹林里）天保厝南邊往急水溪的產業道路邊，腹地約僅20多坪，建有不到5坪廟屋及1座金爐，設施相當簡陋，前來祭拜及打掃者，大都為附近農民，小廟前「慈悲猶如淨滿月」、「亦如千日放光明」、「得普人間垂雨露」等字聯，更是醒目。

「中洲媽」本名待查，相關典故根據長期專研有應公信仰的台南鹽分地帶作家許獻平考據，日據時期夫婿在急水溪河床經營數十甲魚塭，因本籍學甲中洲，因此人稱「中洲塭仔」，某日，夫婿被盜匪搶劫殺害，中洲媽來尋夫，受辱於盜匪，後上吊水池旁大樹，二戰後，魚塭闢為甘蔗田，採收甘蔗時期，經常有靈異事件發生，地方為求平安，乃建祠祭祀迄今。

地方人士說，早年大家樂盛行時，也有不少人半夜來「中洲媽」求明牌，一度門前若市，甚至還有「鬼母招子婿」鄉野傳說；相傳男子向中洲媽求取明牌，中洲媽竟提出條件，要求男子迎娶她的鬼女。

中洲媽相關軼聞，多年前更由「戲說乾隆」電視劇改編，播出後知名度一度竄升，鄉下不起眼小廟點滴搬上檯面，迄今三不五時仍是老一輩茶餘飯後話題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

「中洲媽」平常由附近農民供奉整理。記者謝進盛／攝影
「中洲媽」平常由附近農民供奉整理。記者謝進盛／攝影
農曆3月4日是中洲媽聖誕，張貼的紅紙已褪色。記者謝進盛／攝影
農曆3月4日是中洲媽聖誕，張貼的紅紙已褪色。記者謝進盛／攝影
「中洲媽」小祠腹地約20多坪，還有座金爐，附近都為農地。記者謝進盛／攝影
「中洲媽」小祠腹地約20多坪，還有座金爐，附近都為農地。記者謝進盛／攝影

台南 信仰 靈異 鬼門開

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