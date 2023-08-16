鹽水武廟廣場 明年元宵展新貌

台南鹽水區武廟以蜂炮聞名，但廣場劣化破裂易造成遊客跌倒，逢大雨也常出現小水坑，還有電纜凌亂影響景觀，市府爭取獲前瞻計畫補助共投入6371萬元，一併改善廣場，周邊道路也將設人行步道，昨天動土，預計明年元宵節廟前會呈現全新風貌。廟方表示，會讓鹽水小鎮再現風華。

市府指出，工程改善廟前485坪的廣場，重鋪地磚、天空纜線整理及地下化，金和路、北門路、武廟路會養護整建，金和路和北門路設人行步道，也重新規畫停車空間、植栽綠美化、做周邊區域排水系統，串聯鹽水國小、國中兩所學校。

市長黃偉哲、營建署長吳欣修等人昨主持動土典禮，黃偉哲說，工程將提供優質的道路與景觀，定位「強化文化觀光、休閒遊憩機能，形塑宜居樂活城鄉」，進行廟宇風貌型塑、周邊整體環境改善；吳欣修指出，共同點亮月津港燈節與鹽水蜂炮，一起迎接台南400。

此工程獲前瞻「提升路品質計畫」核定補助5224萬元，及南市府自籌1147萬元，鹽水武廟主委翁再進說，優化廣場前景觀、動線是廟方及地方多年來的願望，完工後能利用更寬廣的腹地，「感謝中央及市府送給地方這份厚禮」。