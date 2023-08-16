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虎尾糖廠展演平台需收費 街頭藝人憂倒貼

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林虎尾鎮同心公園展演平台，是縣內第1處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾鎮同心公園展演平台，是縣內第1處收費的街頭藝人展演場域。記者蔡維斌／攝影

雲林目前共28處街頭藝人展演場域都未收費，虎尾糖廠同心公園內的1個展演平台，近期開始演出半天要收300元、全天收600元，成為縣內首例；有街頭藝人認為空間小、無遮蔭，收錢並不合理，雲林街頭藝人協會理事長李冠旻更認為「打賞金還不夠付」。對此，糖廠表示，收費是與電費沖抵。

虎尾糖廠經理林明峯解釋，同心公園以前常有藝文團體或街頭藝人不定點表演，偶爾音量過大影響其他民眾，為改善情況也提供優質的表演環境，今年增設表演台，但為避免平台被占用，制定收費辦法，並提供燈光及電源，上月開始收費，已有人申請演出。

雲林街頭藝人協會理事長李冠旻說，同心公園是台糖所有，要收費也只能接受，只是雲林的表演打賞風氣不盛，以古坑鄉綠色隧道人潮最多，表演1天的賞金可能也只有數百元，所以縣內街頭藝人不少跑到外縣市，在新北淡水表演1天賞金有望上萬元，此場地收費，表演者「可能還要倒貼」，不利街頭藝人發展。

縣府文化觀光處統計，雲林街頭藝人有2千多位，縣內的街頭藝人展演場域總計28處，集中在斗六、虎尾，目前都沒有無收費，同心公園是第1個收費場域。

街頭藝人 雲林

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