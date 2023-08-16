吳鳳園區荒廢13年 擬整修後招商

嘉義縣公共造產基金目前僅經營吳鳳紀念園，嘉義縣審計室昨天指出，基金營運績效每況愈下，園區多年沒完成招商、也沒拆除報廢持續繳房屋稅，導致連年虧損，基金去年短絀3000多萬；有議員建議，可考慮園區從基金項目中裁撤，改公務預算編列經費。縣府表示，擬委外營運就能有收入，暫無規畫從基金中撤銷。

嘉縣審計室公布總決算審核報告，主任陳茂富表示，公共造產基金本來有許多項目，如今縮減只剩吳鳳紀念園區，雖位處前往阿里山的中繼站，早期陸客到訪有發展利基，後來長期沒營運逐漸損壞，未來發展方向須重新構思，從基金刪除也是選項之一。

議員蔡奇璋質詢說，嘉縣公共造產基金前年短絀3141萬元、去年又短絀3047萬元，希望轉虧為盈，可考慮園區別再從基金支出。

中埔鄉長李碧雲認為，吳鳳紀念園荒廢許久、雜草叢生，首要任務是清理還原成森林公園樣貌，讓民眾能走進去，若縣府有更多資源挹注，希望做小橋流水造景、打造藝文表演空間，讓社區辦活動。

楊健人指出，吳鳳紀念園在吳鳳廟旁，1983年興建、1999至2010年委外經營，2010年2月縣府收回管理，因多年來招商案流標塵封13年，決定整修為公園，預計本月底拆除舊建築物、重整環境景觀，擬再向外招商。