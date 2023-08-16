台南取締噪音新利器 鎖定熱區

台南噪音車輛引發民怨，民代先前要求加強取締「一網打盡」，市府近期改良導入1支類固定式聲音照相，7月上線後1個月告發19輛汽機車，目前有9套移動和固定式器材，預計年底前再採購8套。有議員說，許多路段檢舉噪音多，不要姑息；環保局表示，鎖定142處好發路段，擴大稽查。

南市環保局指出，類固定式聲音照相先後擺在後壁區安溪國小旁、安平區安北路段，取締11件及8件，17輛機車、2輛汽車，時段主要集中6點到晚上8點有11件，晚間10點到凌晨6點也7件；噪音每件至少罰1800元，但行經學校等特定區域，可依噪音管制法加重，安溪國小旁取締到的皆開罰3600元。

環保局表示，其中有1輛在安溪國小被取締的機車，4月就曾被查獲為累犯，此外，有79輛稽查當下因其他車輛同時行經，怕誤判噪音源，另通知召回檢查。

環保局解釋，目前聲音照相系統有1套移動式、1套類固定式及9套固定式，以往移動式的電力只能使用4小時，類固定式造價320萬多元，1次就能值勤48至72小時，兼具移動式高機動性、固定式全天候執法功能。

市議員蔡崇豪說，晚上依然常接到投訴汽機車噪音的檢舉電話，包括花園夜市附近，以及和緯路、文賢路都很多，購入效能更好的設備是好事，希望能多添購外要落實稽查；住安平區安北路的陳姓市民反映，每到假日因車輛多，有些車輛排氣管發出大聲響很吵人，此部分也盼加強取締、不能姑息。

環保局表示，未來搭配現行「寧靜專案」勤務加強並擴大稽查142處好發路段，包括安平區永華路、中西區民權路、民生路、金華路，永康區中正路、復國一路，東區小東路、崇善路，後壁區172線等；從7月以來環警監聯合稽查勤務，改裝車開罰100輛、噪音檢測7輛超標、通知來檢查發現不合格有8輛。