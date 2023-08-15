麻豆文旦產季到 柚農連做9年公益

文旦產季登場，南市種植面積約1095公頃，總產量預估約2萬4700公噸，其中麻豆文旦就占全台總產量4分之1，目前已陸續進入採收期，有6名在地青農組成「快快公雞文旦聯盟」，將把銷售文旦所得的25%捐給指定公益團體，民眾可自由認購；同時為了調節產銷，今年文旦加工果收購也將開跑，南市預計收購600公噸，將於近日公告後實施。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，目前文旦以台南麻豆及花蓮瑞穗為主要產區，兩者加總就占全台總產量5成，去年因文旦銷陸受阻，加上節氣影響，內銷壓力大，今年問題依然存在，麻豆雖僅一成外銷，但花表示，蓮瑞穗外銷轉內銷，市場價格難免受到影響，加工果收購能夠早點啟動，有利農會、農民因應，麻豆農會今年也新增加工產線，將能配合提升處理量。

南市府農業局長李建裕，為平衡鮮果市場流通量及協助調節文旦柚產銷，將啟動加工果採購措施，徵求加工廠商鼓勵進場採購，並分為一般果品、產銷履歷或有機驗證果品兩部分，前者每公斤收購價12元以上，農糧署補助集運費2元、剝皮處理費3元、加工費5元；後者每公斤收購價16元以上，農糧署補助集運費2元、剝皮處理費3元、加工費8元，台南市額度共600公噸，公告後開始實施。