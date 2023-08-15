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一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

南市登革熱累積1371例 加強稽查工地有37處遭罰並停工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局持續加強噴藥，遏阻病媒蚊孳生源。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局持續加強噴藥，遏阻病媒蚊孳生源。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱新增病例居高不下，今天再增61例，累積1371例。環保局持續針對高風險區建築工地加強稽查，至上周已完成稽查136場次，共查獲37處工地有陽性孳生源，除開單告發，並移送工務局依建築法第58條執行停工處分。

衛生局表示，新增61例本土登革熱確診病例，分布狀況為安南區15例，東區及永康區各13例，南區10例，北區4例，仁德區3例，中西區2例，關廟區1例。根據近期登革熱防治中心病例分析資料顯示，仁德區確診病例連續數周有下降趨勢，顯示除防火牆式化學防治外，嚴格落實空地空屋及地下室孳生源巡查與清除，搭配陽性工地執行停工處分成效顯著。

市長黃偉哲強調，登革熱防治仍以「孳清為主、噴藥為輔」，如無澈底清除孳生源，即使化學防治殺死環境中帶病毒的成蚊，新的成蚊仍會源源不斷的孵化產生，只要叮咬病毒血症期的病例又會成為新的傳染源，因此嚴格落實孳生源清除是登革熱防疫的重中之重。

近期時有強降雨發生，容易造成建築工地積水現象，特別是常見的電梯井、連續壁溝槽、貯水井、地面積水、機具及建材堆置處、建築廢棄物等，環保局請工地管理人務必每日巡檢、孳清，雨後應加強積水清除，如無法立即排除則應投藥處理，避免孳生病媒蚊影響工人及鄰近居民的健康。

衛生局昨日於安南區共調查106戶、其中陽性戶2戶，查獲50個積水容器、2個陽性容器，衛教146人次，開立2張舉發單。

登革熱 建築 衛生局

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