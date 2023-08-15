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雲林北港愛心企業家夫婦 接連捐車給故鄉醫院

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為幫助偏鄉就醫困難，企業家詹豐成、蔡素珠夫婦及其母親蔡吳玉蓮再捐兩部醫療車給北港媽祖醫院。記者蔡維斌／翻攝
為幫助偏鄉就醫困難，企業家詹豐成、蔡素珠夫婦及其母親蔡吳玉蓮再捐兩部醫療車給北港媽祖醫院。記者蔡維斌／翻攝

企業家詹豐成、蔡素珠夫婦，前年才捐贈一輛復康巴士給中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），回饋鄉里，今天再以其所經營的光弘機械公司及父親蔡尾贊之名，再捐贈兩輛社區醫療巡迴車，造福偏鄉醫療，愛心夫妻說，他們秉持父親生前樂善好施之心，期能為故鄉老弱盡棉薄之力，讓偏鄉老弱就醫更便利。

中國醫大北港附設醫院長吳錫金指出，目前交通車路線達14條以上，每年平均載客量5萬人次，可見民眾對就醫交通的需求，光弘先前所捐贈的高頂復康巴士，用來服務洗腎病患，平均每月接送24件以上，實質運用在病人和老弱鄉親身上，這兩輛新捐贈的「光弘號」及「尾贊號」社區醫療巡迴車，將行駛元長、土庫新闢路線，提供有需要的民眾申請接送，友善服務長者和病人。

蔡素珠表示，她感謝媽祖醫院在她父親生病住院期間的用心照顧，加上父親生前樂善好施，全家對爸爸都很敬重，永遠活在他們的心裏，所以期藉父親之名，再代父行善。另外今年正逢光弘機械公司四十周年，捐車作紀念，代表光弘飲水思源，散播懇與關懷，守護故鄉北港。

贈車儀式立委蘇治芬及台灣雲林之友會理事長沈金柱等人應邀參加，院長吳錫金代表獻花給蔡素珠的母親蔡吳玉蓮，場面溫馨。蘇治芬和縣議員蔡岳儒也表示，雲林沿海地區老弱病患多，交通接送相形重要，感謝詹豐成、蔡素珠及家人用心回報鄉里，一再捐車彌補偏鄉交通資源的不足。

為幫助偏鄉就醫困難，企業家詹豐成、蔡素珠夫婦再捐兩部醫療車給北港媽祖醫院。記者蔡維斌／翻攝
為幫助偏鄉就醫困難，企業家詹豐成、蔡素珠夫婦再捐兩部醫療車給北港媽祖醫院。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院長吳錫金獻花感謝蔡吳玉蓮一家人的愛心。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖醫院長吳錫金獻花感謝蔡吳玉蓮一家人的愛心。記者蔡維斌／翻攝

偏鄉 北港 媽祖

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