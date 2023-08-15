雲林北港愛心企業家夫婦 接連捐車給故鄉醫院

企業家詹豐成、蔡素珠夫婦，前年才捐贈一輛復康巴士給中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），回饋鄉里，今天再以其所經營的光弘機械公司及父親蔡尾贊之名，再捐贈兩輛社區醫療巡迴車，造福偏鄉醫療，愛心夫妻說，他們秉持父親生前樂善好施之心，期能為故鄉老弱盡棉薄之力，讓偏鄉老弱就醫更便利。

中國醫大北港附設醫院長吳錫金指出，目前交通車路線達14條以上，每年平均載客量5萬人次，可見民眾對就醫交通的需求，光弘先前所捐贈的高頂復康巴士，用來服務洗腎病患，平均每月接送24件以上，實質運用在病人和老弱鄉親身上，這兩輛新捐贈的「光弘號」及「尾贊號」社區醫療巡迴車，將行駛元長、土庫新闢路線，提供有需要的民眾申請接送，友善服務長者和病人。

蔡素珠表示，她感謝媽祖醫院在她父親生病住院期間的用心照顧，加上父親生前樂善好施，全家對爸爸都很敬重，永遠活在他們的心裏，所以期藉父親之名，再代父行善。另外今年正逢光弘機械公司四十周年，捐車作紀念，代表光弘飲水思源，散播懇與關懷，守護故鄉北港。