台南首座國際級遊艇港酒店 斥資26億安平港悅椿酒店動土

台南安平將有首座國際級遊艇港酒店進駐，亞果遊艇集團(Argo Yacht Group)與新加坡悅榕集團（Banyan Tree Hotels & Resorts）今天舉辦「亞果安平遊艇城第三期-安平港悅椿度假酒店」動土典禮，市長黃偉哲表示，悅榕集團是國際知名的旅館集團，在全球各地都有旅館休閒事業，感謝集團選擇台南作為在台灣第一個合作夥伴。

亞果遊艇集團與新加坡悅榕集團簽署酒店委託經營管理合約，計畫斥資26億打造「安平港悅椿度假酒店」，未來將提供195間戶戶面海客房。今天舉辦動土典禮，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、議員李啟維等參與見證，與亞果遊艇集團董事長侯佑霖共同宣告亞果安平遊艇城進入新的開發階段。

亞果遊艇集團指出，本期將以興建國際飯店安平港悅椿度假酒店（Angsana An Ping Harbor Hotel）為主，這也是悅榕集團首次進軍台灣市場，是該集團全球第一個與國際遊艇港相結合的濱海度假星級飯店，預計斥資26億元，2027年完工啟用，屆時將成為台南國際觀光新亮點，締造南台灣新地標。

黃偉哲表示，安平港潮差只有48公分，漲潮、退潮非常平穩，地點也相當優良，是發展度假遊艇事業是最佳場地。相信未來與亞果集團強強聯手，能在此打造最優質的休閒觀光產業。