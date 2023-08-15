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扯！82名遊客闖阿里山林鐵軌道 反問「沒通知不能走」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供
82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供

82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員開立勸導單，男遊客竟反問警方及林鐵人員「不能走，為什麼沒有通知？」警方回應，路口都有大面的告示牌；林鐵及文資處表示，依鐵路法規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違者依法處罰1至5萬元。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，今日下午1點左右會同阿里山派出所警員，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向沿途執行勸導工作，共計發現82名遊客行走鐵路，立即開立勸導單，籲請民眾不要行走鐵路，以維護行車與自身安全。

林鐵及文資處表示，林鐵66公里+246公尺處，二萬平青年活動中心往下山嘉義方向，樹抱石巨木特殊自然景觀，近年成為熱門健行路線，但部分民眾為圖方便而步行於鐵路，已嚴重影響列車行駛安全。

依鐵路法第57條第2項規定「行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行」，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元。林鐵及文資處今天特別派員向遊客勸導，說明相關法規，並將函請相關旅遊業者配合，持續與嘉義縣警察局合作不定期聯合稽查，以防範意外事故發生。

82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供
82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供
82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供
82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員現場開立勸導單。圖／讀者提供

阿里山 嘉義

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