扯！82名遊客闖阿里山林鐵軌道 反問「沒通知不能走」

82名台北遊客今天中午闖入阿里山林鐵鐵路，林鐵及文資處人員及阿里山派出所警員開立勸導單，男遊客竟反問警方及林鐵人員「不能走，為什麼沒有通知？」警方回應，路口都有大面的告示牌；林鐵及文資處表示，依鐵路法規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違者依法處罰1至5萬元。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，今日下午1點左右會同阿里山派出所警員，由二萬平車站循鐵路往嘉義方向沿途執行勸導工作，共計發現82名遊客行走鐵路，立即開立勸導單，籲請民眾不要行走鐵路，以維護行車與自身安全。

林鐵及文資處表示，林鐵66公里+246公尺處，二萬平青年活動中心往下山嘉義方向，樹抱石巨木特殊自然景觀，近年成為熱門健行路線，但部分民眾為圖方便而步行於鐵路，已嚴重影響列車行駛安全。